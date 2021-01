Cuatro dichos falsos o engañosos de AMLO sobre los órganos autónomos

El INAI, COFECE y la Comisión Reguladora de Energía son algunos de los organismos autónomos que el presidente amenaza con desaparecer

Animal Político

Frase

Declaraciones contra los órganos autónomos

Autor

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Lugar y fecha

Conferencias de prensa en Palacio Nacional

Desde que comenzó su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho críticas a los organismos autónomos, los cuales propone desaparecer porque a su parecer representan un gasto excesivo y sus funciones podrían ser reemplazadas.

Sin embargo, tan solo en los primeros 11 días de lo que va del 2021 ya pronunció varias frases que son falsas o engañosas sobre estos organismos. Aquí te mencionamos algunas:

El INAI no reservó información

Frase: “Yo les recuerdo que apenas se inauguró lo de la transparencia y durante el gobierno del presidente Fox se decidió mantener bajo reserva las condonaciones en los pagos de impuestos de las grandes empresas; esa fue la primera decisión del Instituto de la transparencia. Otra decisión así, significativa, es que el expediente de Odebrecht lo reservaron, lo guardaron, no se transparentó y esta fue una decisión, aunque sea paradójico, contradictorio, del instituto de la transparencia”.

Fecha: 8 de enero de 2021

Calificación: Falso

El INAI no reservó información sobre la condonación de impuestos y el caso Odebrecht; carece de facultades para hacerlo. Su labor consiste en garantizar que autoridades del gobierno y otras entidades entreguen información pública y proteger la información personal.

Este Instituto, a diferencia de lo que sugiere López Obrador, no administra información de las autoridades e interviene únicamente cuando los sujetos obligados no otorgan respuesta o declaran información reservada a las solicitudes que hacen los ciudadanos.

Sobre el caso de la condonación de impuestos, es cierto que este organismo autónomo se creó cuando Vicente Fox era presidente. Sin embargo, quien se ha negado a entregar información sobre estas prácticas, que iniciaron con el gobierno panista, es el propio Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Joel Salas, comisionado del instituto del 2014 al 2020, señaló en un artículo publicado el 2 de mayo en Animal Político que el INAI determinó apertura de la información relacionada con condonaciones, cancelaciones y devoluciones de créditos fiscales desde 2010.

“El SAT ha negado en reiteradas ocasiones la información, particularmente aquella anterior al año 2014, fecha en que cambió el Código Fiscal de la Federación y se estableció que estos datos deben ser públicos”, señaló.

Al respecto de Odebrecht, fue la PGR -hoy Fiscalía General de la República- la instancia que se negó a entregar nombres de los funcionarios mexicanos que declararon como testigos en el caso y los contratos que se firmaron con la filial de la empresa brasileña, e incluso litigó en tribunales contra las resoluciones del INAI.

Es cierto que en 2017 el INAI respaldó la decisión de la PGR sobre reservar información sobre el caso al considerar que podría afectar las investigaciones, pero después cambió de criterio e insistió en abrir la información. De hecho, en julio del 2020, emitió un comunicado en el que afirma que “ya hizo su trabajo, ahora está en manos de la FGR entregar información sobre Odebrecht”.

Los consejeros del INAI no ganan entre 200 y 300 mil pesos mensuales

Frase: “Consideramos que no ha estado a la altura de las circunstancias el instituto de la transparencia. Si sumamos todo lo que se ha invertido con este propósito son miles de millones de pesos, los consejeros de este instituto se dan la gran vida, 200, 300 mil pesos mensuales de sueldo, asesores”.

Fecha: 11 de enero de 2021

Calificación: Falso

Es falso que los comisionados del INAI ganen entre 200 y 300 mil pesos mensuales, como dijo el presidente López Obrador para justificar su propuesta de sustituir al organismo autónomo.

Una consulta a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, herramienta que administra el propio INAI, muestra que cada comisionado percibió un sueldo mensual neto de 105 mil 720 pesos durante 2020.

Los organismos autónomos no hacen lo mismo que el Gobierno Federal

Frase: “Es que todos estos organismos que fueron creando para la simulación, que cuestan mucho, que se mantienen con el presupuesto público, que es dinero del pueblo, pues no son imprescindibles, porque ya existe el gobierno, existe el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial”.

Fecha: 11 enero 2021

Calificación: Engañoso

El presidente insiste en que los organismos autónomos “no son imprescindibles” pues en el gobierno federal hay otras instancias que desempeñan las mismas funciones. Lo que el presidente no ha aclarado es que cada organismo autónomo tiene atribuciones específicas asignadas en diferentes legislaciones, y para que otra dependencia las desempeñe es necesario modificarlas. Además, justo se les asignan funciones de regulación por tener el carácter de autónomos, considerando que así pueden pronunciarse de forma más imparcial y sin conflicto de interés.

El 4 enero señaló que la Auditoría Superior de la Federación, Función Pública y la Cámara de Diputados pueden hacer lo mismo que el instituto de transparencia.

Tal como te explicamos en este artículo, el INAI se encarga de garantizar el acceso a la información pública, un derecho constitucional. Mientras que la Secretaría de la Función Pública (SFP) es un órgano subordinado al poder ejecutivo. Su labor es la fiscalización, evaluación, control interno, auditoría y vigilancia únicamente de administración pública federal. Especialistas nos han mencionado que dar a su propio gobierno la función del INAI, por medio de la SFP, lo convertiría en juez y parte al momento de decidir qué información se le da a los ciudadanos.

Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es un órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, a quien entrega información. Se encarga de fiscalizar cualquier entidad, persona física o moral, que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.

El 8 de enero, López Obrador también sugirió que la Secretaría de Energía (SE) realice las labores de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Ambos organismos están contemplados en el artículo 28 de la Constitución Mexicana y entre sus funciones están las de regular la exploración y extracción de hidrocarburos y energía eléctrica en México, además de su transporte, almacenamiento y distribución.

El mandatario también se refirió al sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). En este caso, se trata de un ente coordinado por una Secretaría Ejecutiva, en la cual participan autoridades de todos los gobiernos estatales del país y 8 dependencias federales. De hecho, también participa el presidente. A diferencia de los autónomos, su presupuesto está vinculado al ramo de la Secretaría de Gobernación.

López Obrador mencionó que SIPINNA podría realizar las mismas funciones que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF).

La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) atribuye 6 acciones al DIF, entre ellas: Proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes; Impulsar la cooperación y coordinación de las autoridades; así como celebrar los convenios de colaboración. Mientras que la misma LGDNNA le confiere al SIPINNA 15 atribuciones, tales como conformar un sistema de información a nivel nacional; promover políticas públicas y asegurar la colaboración y coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios.

La Cofece no defendió a las Afores

Frase: La responsable de la comisión de competencia, de competencia, fue a defender a las Afores, alegando que no se podía poner un tope en el cobro de las comisiones, que se tenía que dejar libre.

Fecha: 8 de enero

Calificación: Engañoso

El presidente también acusó a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de haber “defendido a las Afores” al oponerse a que se estableciera un tope máximo al cobro de comisiones, pero como ya te explicamos en esta otra nota, eso es engañoso.

Aunque es verdad que la Cofece dio argumentos para rechazar que se fijaran “topes máximos predefinidos” a las comisiones, también se pronunció a favor de regularlas y establecer “claramente un procedimiento transparente” para su autorización. Incluso criticó que hasta ahora ha existido opacidad en el mecanismo para fijarlas.

Sí hay funcionarios que ganan más que el presidente

Frase: “Para empezar, no sé si ellos, pero todos estos consejeros se ampararon, ganan más que el presidente, que ese es otro asunto que está pendiente, que no se me ha olvidado, porque con chicanadas consiguieron amparos para seguir ganando más que el presidente, esto es lo que hicieron en el INE y en otras partes, en el Poder Judicial”.

Fecha: 07 de enero de 2021

Calificación: Verdadero

Es verdad, aunque la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que se expidió el 5 de noviembre de 2018, dice que ningún servidor público recibirá una remuneración mayor a la del Presidente, sí hay funcionarios que ganan más.

Por ejemplo, de acuerdo con el anexo 23 del Presupuesto Anual de la Federación, se estableció que durante el 2021 el presidente ganará 112 mil 122 pesos mensualmente.

Pero hay otros funcionarios con un sueldo superior como el Consejero de la Judicatura Federal con un salario de 204 mil 683 pesos; magistrado de sala superior del tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación con 202,885 y el consejero presidente y los demás consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), que registran una percepción mínima de 128 mil 919 de pesos.

También es verdad que el INE ha interpuesto diversos mecanismos legales para que esto sea posible, por ejemplo el el 23 de enero de 2020 impulsó una controversia constitucional.