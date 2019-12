CuliacÃ¡n domina en atletismo en los zonales rumbo a los Nacionales Conade 2020

ATLETISMO

Culiacán domina en atletismo en los zonales rumbo a los Nacionales Conade 2020

Las competencias tuvieron efecto en la pista de Ciudad Universitaria durante dos jornadas

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Con dominio abrumador Culiacán se llevó las palmas en las diversas pruebas de lanzamientos, saltos y velocidad celebrando la actividad y segunda fecha de los zonales de atletismo que tuvieron efecto en la pista de Ciudad Universitaria durante dos jornadas.

Bajo los auspicios del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (ISDE) y la coordinación técnica de la Asociación Estatal que dirige Melecio Angulo se están realizando estas pruebas con la finalidad de ir checando las mejores marcas y que serán tomadas en cuenta para la competencia estatal de los Nacionales Conade 2020.

En la pista y campo, los atletas culiacanenses se adjudicaron la friolera de 78 primeros lugares, mientras que los elotenses se quedaron con tres, Navolato siete, Angostura tres, asimismo hubo atletas de Guasave que obtuvieron cuatro primeros lugares, asimismo las mochitenses Carolina Quiñónez y Wendy Quiñóñez dominaron sus pruebas en lanzamiento de disco.

Destacaron entre otros culiacanenses, César Ramírez en 400 metros con vallas y lanzamiento de bala categoría sub 20, Azalia Zavala dominó en 200 metros planos sub 16, Danna Rodríguez en los saltos de altura y longitud sub 20.

Sofía Varela en salto largo sub 16, Ariday Salcedo se acreditó el primer lugar en los 100 metros con vallas y 200 metros planos sub 20, Paulina Cázarez en lanzamiento de jabalina sub 18, Sebastián Corvera se llevó los 400 metros con vallas sub 18, el guasavense Erick Félix controló el tráfico en los 400 metros planos sub 18 en tanto Víctor Campos estuvo checando sus marcas dominando el panorama en salto de altura, longitud y 110 con vallas sub 18.

La tercera y última fecha del atletismo zonal corresponderá a Mazatlán, zona sur 14 y 15 de diciembre.