CuliacÃ¡n domina la segunda jornada del estatal de atletismo

Culiacán domina la segunda jornada del estatal de atletismo

Los de la capital del estado suman en total 55 medallas de oro, 36 de plata y 33 de bronce

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Luego de dos intensas jornadas del atletismo, la delegación de Culiacán terminó como una gran máquina que dominó por completo el medallero del certamen estatal “Puro Sinaloa”, selectivo rumbo a la etapa regional de los nacionales Conade 2020.

Culiacán cosechó 55 medallas de oro, 36 de plata y 33 bronces para un total de 122. Mazatlán se quedó en segundo lugar con 25 doradas, 22 argenta y 18 de bronce sumando 65 totales. Ahome se ubicó en tercer lugar con 12 oros, 10 platas y 15 bronces para 37. Guasave en cuarto lugar con nueve oros, 12 platas y siete bronces, mientras que Navolato se acomodó en el quinto peldaño con acopio de cinco oros, seis platas y siete bronces.

Las mejores marcas representarán a Sinaloa en la justa regional que tiene como sede a Hermosillo, Sonora, del 11 al 15 de marzo próximo.

Entre los atletas campeones de esta segunda jornada destaca la mazatleca Jazmín Machado en los 600 metros planos Sub 16; Ana Eguino, de Ahome, en 150 metros planos Sub 16; Alejo Bátiz, de Culiacán, en 150 metros planos Sub 16; Óscar Hernández, de Mazatlán, en 600 metros planos Sub 16; Rosalina Mendoza, de Guasave, en lanzamiento de disco Sub 16; Rafel Núñez, de Culiacán, en disco Sub 16; Josué Castro, de Guasave, en jabalina Sub 16.

Además de Priscila Velarde, de Mazatlán, en 200 metros planos Sub 18. En varonil ganó el ahomense José Rodríguez. Daniela Montoya, de Culiacán, en 800 metros Sub 18; en varonil ganó Gerónimo Páez de Mazatlán.

También ganó Blanca Labrador, de Mazatlán, en 3 mil metros planos Sub 18. En varonil triunfó Luis Espinoza, de Ahome. Sebastián Corvera, de Culiacán, ganó en 400 metros con vallas Sub 18.

Omar Lizárraga, de Navolato, venció en dos mil metros planos Sub 18. Armando Rosas, de Angostura, conquistó oro en salto de altura Sub 18. Sofía Varela, de Culiacán, ganó en salto triple Sub 18. En varonil ganó Edeward Moreno, de Culiacán. Carolina Quiñónez, de Ahome, fue campeona en lanzamiento de disco Sub 18. Jorge Alaguez ganó en lanzamiento de jabalina Sub 18.

Los 200 metros planos Sub 20 fueron para Javier Flores, de Culiacán. En femenil Ashli Soto, de Culiacán. Kimberly Sustayta, de Mazatlán, ganó en 800 metros planos Sub 20. Vadir Reyes, de Culiacán, triunfó en 800 metros planos Sub 20.

Juan Díaz, de Culiacán, ganó en 5 mil metros planos Sub 20. Clara Cháidez, de Navolato, se llevó los 400 metros con vallas Sub 20. Blanca Sánchez, de Sinaloa de Leyva, fue campeona de salto triple Sub 20. En varonil ganó Kevin García, de Culiacán.

LEER: Culiacán y Mazatlán dominan jornada del estatal de atletismo rumbo a los Nacionales Conade