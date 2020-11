Culiacán, la ciudad donde 'El Diego' se reencontró con el futbol, donde se le tomó en serio

Por los meses que Diego Armando Maradona estuvo en Culiacán, la capital sinaloense dejó ese estigma de violencia y narcotráfico ante el mundo, por el tiempo que 'el pelusa' estuvo aquí , fue la ciudad donde dirigía 'el 10', para muchos, el mejor jugador de todos los tiempos, donde fue feliz hasta el último día

Antonio Olazábal

Cuando se rumoraba que Diego Armando Maradona dirigiría a Dorados de Sinaloa poca gente lo tomó en serio, nadie creía que el mítico 10 de Argentina vendría a dirigir a un equipo de la liga de ascenso en México, pero cuando se hizo realidad, los analistas deportivos afirmaban que solo era algo mediático, sin embargo no fue así, el autor del mejor gol en la historia de los mundiales llevó a Dorados a dos finales, mismas que perdería contra el equipo de San Luis.

'El Diego' falleció hoy por la mañana, pero la huella que dejó en Dorados de Sinaloa no se borrará nunca. 'el pelusa' dirigió a la selección Argentina, pero su trabajo al frente de la albiceleste no fue lo esperado, ya que Alemania los eliminó del Mundial Sudáfrica 2010 con un humillante 4 a 0.

Diego Armando fracasó para lo que fue llevado a la selección; como técnico, pocos creían aún en él, dirigió en los Emiratos Árabes y luego fue presidente del Dinamo Brest, en Bielorusia, pero 'el 10' quería dirigir, quería demostrar que aún le quedaba futbol, y ahí fue cuando Dorados entró en escena.

Dorados, Culiacán, Sinaloa, una ciudad y un Estado que tiene el estigma del narco y la violencia en su haber, pero Maradona tenía otro estigma también, mismo que él quería borrar, que no sabía de futbol, que no era un buen director técnico, Diego quería demostrar que le quedaban galones todavía dentro del deporte. Ambos se necesitaban el uno al otro.

José Antonio Núñez dio la noticia, Diego Armando Maradona vendría al club que entre sus filas tuvo a estrellas internacionales como Diego LaTorre, Sebastián Abreu y Guardiola; los Dorados serían dirigidos por quien fuera para muchos, el mejor futbolista de todos los tiempos.

La prensa decía que solo era marketing, dudaban del compromiso de Diego, pero los resultados comenzaron a llegar, cuando Maradona tomó el equipo, Dorados estaba fuera de puestos de liguilla, pero con él al timón los triunfos comenzaron a llegar, siendo Vinicio Angulo, el jugador ecuatoriano, su principal figura.

Nadie creía los buenos resultados del club, pero los dos torneos que Maradona dirigió a Dorados, los metió a la final, mismas que perdieron contra el Atlético San Luis.

Triste por su muerte, José Antonio Núñez, presidente de Dorados, señala que Diego lo que quería era entrenar, y el club sinaloense le dio esa oportunidad, y al final del día, 'el 10' hizo un gran trabajo, mostró contra todo pronóstico, que aún había futbol en él.

"Yo creo que su paso por aquí tuvo un impacto mundial, jamás Dorados le va a poder regresar lo que hizo por nosotros, le dio un tinte y un reconocimiento en muchas ciudades y muchos países del mundo y eso el que se manifestara orgulloso de estar en nuestro club, a pesar de que si era provincia o que era una liga de ascenso, él estaba muy orgulloso de estar aquí y estaba feliz, trabajando".

¿Maradona se reencontró con él mismo y con el futbol aquí en Culiacán?

Él quería ser entrenador, y quería que lo tomaran en serio.

¿Culiacán lo tomó en serio?

"En Culiacán lo tomamos en serio, y los resultados fueron muy serios, dos finales, y ve el récord que tuvimos de victorias y los partidos que disputó".

Toño Núñez se dijo dolido por la muerte del 'cebollita', y luego de inmortalizar una de las paredes del Estadio de Dorados con su imagen, el presidente del club afirmó que más adelante harán algo en memoria del mítico 10 argentino.

"Ha sido un sentir que supera lo triste, ha sido un baldazo de agua fría en la mañana, realmente no lo podíamos creer hasta que nos lo confirmaron de Argentina, es una tristeza, tenemos que pensar en hacer algo grande para él, por su paso y las enseñanzas que nos dejó", mencionó.

"Me han hablado varios jugadores con los que compartimos vestidor, destrozados, incrédulos, algunos otros estaban como yo que no podían hablar de la tristeza, hablé con Gaspar Servio y él estaba muy triste y bueno, hay que pensar en cómo honrarlo, ahorita nos tomó a todos de sorpresa y hay que pensar nosotros cómo regalarle una sorpresa al mundo del futbol por su estancia aquí", añadió.

El empresario sostuvo que Diego quería volver a su Culiacán, donde vivió feliz, se lo comunicaba seguido, pero desafortunadamente eso no será posible, sin embargo en la historia del club quedará marcado que en Dorados el 10 se reencontró con el futbol y fue feliz.

"Yo tengo charlas con él, audios grabados, se quería venir a vivir a Culiacán, me decía 'mira presi, el día que yo regrese, si tienes entrenador no importa, me metes de directivo y ahí me quedo un rato, pero yo quiero volver, quiero volver con ustedes', sobre todo él lo decía porque él podría estar en cualquier parte del mundo, pero aquí tuvo una muy buena vida, y estoy seguro que aquí vivió muy feliz, tan es así que uno busca regresar a los lugares donde fue feliz".