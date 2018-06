Culiacanenses disfrutan el concierto Sinfonía de Esperanza - Noroeste

Concierto

Culiacanenses disfrutan el concierto Sinfonía de Esperanza

Solistas invitados, la Camerata Angeluz y el Coro de Ópera de Sinaloa participan en el evento a beneficio de la Casa del Migrante Culiacán

Cynthia Laveaga

Culiacán.-Una Sinfonía de Esperanza presentaron solistas invitados, la Camerata Angeluz y el Coro de Ópera de Sinaloa, haciendo realidad una gran gala, con lleno total, en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, con un programa especial.

Enrique Martell y Esthela de Martell.

Armando Trejo y Patricia de Trejo.

Mei Leng Pub y Elizabeth de Pun.

Nachita Martínez, Cecilia Torres, Rosario de Torres y Sara Lilia de Ibarra.

El evento, además de traer un mensaje de paz, tuvo la finalidad de recaudar fondos a beneficio de la Casa del Migrante Culiacán, que tiene como objetivo proporcionar asistencia y atención a los migrantes que pasen por la ciudad, en materia de alimentación, vestido y vivienda, con el fin de protegerlos de situaciones riesgosas.

Silvia Millán y Lupita Sánchez.

Wilfredo Acosta, Cuquis Medina y Margarita Zárate.

América Ávalos y Ryan Store.

Lascia ch'io pianga, Tornami a vagheggiar, Frondi tenere... Ombra mai fu; Non è amor, nè gelosia; Gloria in excelsis Deo, Et in terra pax hominibus, Laudamus te, Gratias agimus tibi, Propter magnam gloriam, Domine Deus, Domine Fili Unigenite; Domine Deus, Agnus Dei; Qui tollis peccata mundi, Qui sedes ad dexteram Patris, Quoniam tu solus sanctus, Cum Sancto Spiritu, fueron los temas que se interpretaron.---------

Héctor del Rincón, Laura de Del Rincón, Heriberto Vlaminck y Silvia de Vlaminck.

Maricela de Pérez y Eladio Pérez.

Yolanda de Yan y Rafael Yan.

BIENVENIDA

El presbítero Miguel Ángel Gaxiola, le dio la bienvenida a los asistentes.SOLISTAS INVITADOSOralia Castro, mezzosoprano, Wendy García y María Butchart, soprano, fueron los invitados especiales.DIRECCIÓNAlejandro Miyaki fue el director y pianista durante el evento.

Armando Trejo, Patricia de Trejo y Adriana de Romero.

Silvia Ibarra, Mely Valenzuela, Carmelita Valdez y Lupita Osuna.

Margarita González y Dalia Reyes.

Carlos Beltrán, María Isabel de Beltán, Ivonne Akury y Conchita de Cárdenas.

Rafael Camacho, Marlene Domínguez y Rosy Medina.