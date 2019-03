Culiacanenses llenan el Ayuntamiento en el último día del descuento de pronto pago del predial

Desde temprana hora se crearon largas filas de contribuyentes que buscaban aprovechar el descuento por pronto pago

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Cientos de Culiacanenses hacen largas filas para aprovechar el último día de pronto pago para recibir el 10 por ciento de descuento en el impuesto del predial.

Desde las puertas del Ayuntamiento de Culiacán, hasta las sillas que están al lado derecho de la explanada hay personas esperando ponerse al corriente con este impuesto.

Desde las 5:00 horas hubo gente quien ya estaba esperando a las afueras del palacio Municipal para comenzar a hacer fila para pagar el predial, dado que hubo personas que llegaron a las 10:00 ayer y terminaron de hacer todo el trámite hasta casi las 21:00 horas, más de nueve horas esperando para pagar.

“Ayer me eché la vuelta, estuve como dos horas y vi que no la iba a armar y mejor me fui para tratar de pagar hoy...desde ayer pedí permiso en el trabajo, estoy aquí desde las 7 de la mañana, ya son casi la una, pero al parecer ya casi termino”, relató Daniel, un contribuyente.

Así como Daniel, hoy desde temprano comenzaron las filas. Cabe destacar que después de las 16:00 horas ya no se permite formarse para realizar el pago.

Hoy 28 de febrero vence el beneficio de pronto pago por el impuesto predial, Jesús Estrada Ferreiro declaró días atrás que no se pretende aumentar el tiempo de este apoyo, pero sí continuarían los descuentos a jubilados, pensionados, discapacitados, casa por habitar y empresarios.

“El pronto pago es pronto pago, si no pagaron a tiempo, ya no es pronto pago... pudiera haber una prórroga de eliminar algunos recargos y multas, pudiera haberla, y es un acuerdo de cabildo seguramente, pero pronto pago ya no, estaríamos jugando, faltaría seriedad de parte nuestra”, explicó.