Culpa Jumapam a constructora y administración pasada de falta de agua

Luis Gerardo Núñez Gutiérrez culpó a las administraciones pasadas de dar factibilidades a sabiendas de que en la zona no habrá agua hasta en tanto no se termine la construcción del Acueducto Miravalles, a finales de diciembre próximo

Noroeste / Redacción

A las 20:37 horas, dos horas y 37 minutos después de iniciado el bloqueo de la avenida, llegó a dialogar con los manifestantes el gerente de Operación de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Luis Gerardo Núñez Gutiérrez.

Señaló que el problema no es de la Jumapam, sino de la constructora que les vendió las casas hace más de tres años.

Y culpó a las administraciones pasadas de dar factibilidades a sabiendas de que en la zona no habrá agua hasta en tanto no se termine la construcción del Acueducto Miravalles, a finales de diciembre próximo.

Los vecinos acordaron levantar el bloqueo poco después de las 21:00 horas, con la promesa de que este día, a las 11:00 horas, se hará una reunión en la Secretaría del Ayuntamiento, con José de Jesús Flores Segura, los vecinos, Jumapam y el representante de Mezta o Casel.

Los primeros vehículos que salieron del estadio, después del concierto, se brincaron por la recién construida banqueta.

Los vecinos advirtieron que si no se les da una solución factible, o si no asiste el representa de la constructora, que ya en una ocasión los dejó esperando, el lunes se van a plantar desde temprano a la entrada del Estadio de Futbol para evitar que entren los jugadores y no se realice el primer partido de futbol del Mazatlán FC.

Cuestionado respecto de si la factibilidad para el nuevo permiso que se le dio a la constructora para que construyera una nueva etapa de Pradera Dorada, ahora con el nombre de La Cantera, Núñez Gutiérrez dijo que efectivamente se la entregó Jumapam este año.

“Pero si usted pudiera tener acceso a ese permiso dice que es una factibilidad condicionada a que esté en operaciones el Acueducto Miravalles”, declaró.

