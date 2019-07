CuÃ±ado de Pablo Lyle acepta responsabilidad en el caso de homicidio involuntario

Cuñado de Pablo Lyle acepta responsabilidad en el caso de homicidio involuntario

En el lugar de los hechos también se encontraba el cuñado del actor, Lucas Delfino, quien aceptó su responsabilidad ante las autoridades

Noroeste / Redacción

17/07/2019 | 11:46 AM

El proceso legal que ahora se está llevando a cabo en contra de Pablo Lyle, también tiene otras aristas que ahora están saliendo a la luz. Una de ellas, la participación del cuñado del actor en los hechos.

El juicio por el que atraviesa Pablo Lyle, tras ser acusado de homicidio involuntario de Juan Hernández sigue su curso. En el lugar de los hechos también se encontraba el cuñado del actor, Lucas Delfino, quien aceptó su responsabilidad ante las autoridades, ya que era quien manejada el vehículo y tomó una calle equivocada que casi golpea el auto del ahora occiso, de acuerdo a peopleenespanol.com.

“Estaba llevando a mi cuñado (Pablo Lyle), su esposa y sus dos hijos al aeropuerto; se nos hacía tarde porque él olvidó su pasaporte. Tuvimos que regresar por el pasaporte y por eso íbamos tarde y me equivoqué en una calle”, explicó Delfino a las autoridades en el audio que dio a conocer el programa Ventaneando (TV Azteca).

“Intenté darme vuelta en ‘u’. Había muchos autos ahí y esperé a que pasaran y cuando me crucé al carril, casi le pego a otro auto”.

Según comentó el cuñado del histrión, quiso disculparse, pero Hernández se comportó de manera agresiva y se tuvo que bajar del auto para defenderse.

“Cuando lo vi, levanté mi mano y le dije ‘lo siento’ y me seguí, y me detuve en la luz roja”, agregó. “Cuando golpeó mi ventanilla me bajé del auto y le grité ‘no toque mi auto’”.

Delfino no pudo percatarse del momento que Pablo Lyle bajó del auto y golpeó a Hernández, quien se encontraba en el piso.

“Cuando volví a bajarme escuché azotar la puerta de mi cuñado y él se había bajado ya. Y, de pronto, volteo y no supe qué hacer y él [Pablo Lyle] me decía ‘vámonos, vámonos’ y se puso el siga”, relató. “Asumo que casi causo un accidente, eso lo entiendo y por eso él [Juan Hernández] se enojó y debí haberlo asustado y por eso se molestó”.