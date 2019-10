Cursos de belleza, de panqués o de modelaje: dinero de la Alerta de Género paga muchas tonterías

Actualmente, los estados que tienen municipios con Alerta son el Estado de México (10), Morelos (8), Michoacán (14), Chiapas (7), Nuevo León (5), Veracruz (11), Sinaloa (5), Colima (5), San Luis Potosí (6), Guerrero (7), Quintana Roo (3) y Nayarit (7).

Sinembargo.MX

14/10/2019 | 09:29 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- Ochenta y ocho municipios del país a los que se les decretó Alerta de Violencia de Género (AVG) contra la mujer, no tiene una ruta específica de qué hacer para mitigar el clima de violencia. De acuerdo con solicitudes de información, ningunas de las acciones reportadas coinciden con las del otro, ni siquiera dentro del mismo estado.

Los gobiernos están comprometidos a destinar recursos y generar políticas que garanticen la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.

Actualmente, los estados que tienen municipios con Alerta son el Estado de México (10), Morelos (8), Michoacán (14), Chiapas (7), Nuevo León (5), Veracruz (11), Sinaloa (5), Colima (5), San Luis Potosí (6), Guerrero (7), Quintana Roo (3) y Nayarit (7).

En México se mata entre nueve y 10 mujeres al día y con un total anual de 3 mil 580 muertes violentas –de las que sólo 834 son investigadas como feminicidios–, el número de asesinatos contra mujeres perpetrados en 2018 subió a nivel nacional 9.41 por ciento, en comparación con 2017, cuando se reportaron 3 mil 272 casos y sólo 735 de estos se indagan como feminicidios, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La cifra de asesinatos de mujeres creció en 16 entidades federativas: el 50 por ciento del país. Guanajuato, Jalisco, Baja California, Campeche y Quintana Roo son los estados donde porcentualmente se disparó este delito.

¿Vives en un municipio con Alerta de Violencia de Género? Estas son las acciones que reportan haber hecho en los últimos dos años:

Michoacán

El Estado no enlistó las acciones y mandó una liga a la página de la Cuenta Pública estatal.

- Morelia: gastó en 2017, 2 millones 552 mil pesos y en 2018, 2 millones 100 mil pesos. El dinero se fue en la “Campaña de promoción y difusión del programa preventivo de alerta de género en el municipio de Morelia” y realizó once pagos de 232 mil pesos a Servicios Técnicos y Medios SA de CV y otros seis contratos, con el mismo fin y a la misma empresa, pero ahora por 350 mil pesos.

- Uruapan: no respondió.

- Lázaro Cárdenas: entregó tres bases de excel, pero solo con los gastos generales del Instituto de la Mujer y del DIF.

- Zamora: la Tesorería Municipal dijo que tiene un único gasto registrado por 8 mil 352 pesos por el pago a una empresa (IG Soluciones de Imagen S de RL de CV) del 2 de marzo de 2017 y dijo que desde la implementación de la Alerta de Género en el año 2017, “los gastos generados por las acciones que se implementaron fueron absorbidos por el Gobierno del Estado”.

- Apatzingán: no respondió a la solicitud.

- Zitácuaro: no respondió a la solicitud.

- Los Reyes: “No se cuenta específicamente con el desglose de gastos para la Alerta de Género; al área del Instituto de la Mujer no se le ha asignado un presupuesto, para este fin, incluso ni al Estado, la Federación realiza esta distribución específica”.

- Pátzcuaro: “No se cuenta con la información solicitada referente […] ya que no se ha destinado recursos para tal concepto”:

- Tacámbaro: la Alerta fe emitida en 2016 y respondió que “Ni Gobierno federal y Estatal, han asignado a este municipio recurso alguno para realizar actividades específicamente como Combate a la Alerta de Género”.

Añadió que la presente administración 2018-2021 tomó acción al respecto para dar solución a la problemática de alerta de género y dijo que se brinda actualmente servicios de atención jurídica, psicológica, refugios para salvaguardar integridad, conferencias y talleres.

- Hidalgo: desde octubre de 2017 [fecha en que inició la AVG] “el municipio no ha recibido ningún recurso específico para su atención”.

- Huétamo: “No hemos tenido desembolso directo de recursos en efectivo, para gastos relacionados con la denominada alerta, ni hemos pagado a ningún medio para promocionar alguna campaña relacionada con la misma”.

- Sahuayo: “La dirección de Alerta de Género ha venido laborando con recursos propios del H Ayuntamiento de Sahuayo, todas las actividades y/o propagandas se han realizado con el apoyo de las diferentes dependencias que se ubican dentro de la presidencia […] no se cuenta con un ingreso externo (monetario)”.

Chiapas

La Secretaría de la Igualdad de Género no tiene competencia para responder.

- Comitán de Domínguez: “El proceso de entrega-recepción con la administración 2015-2018 no se cumplió al 100 por ciento, por lo tanto esta tesorería no localizó los registros que el solicitante requiere […] para 2019, no se ha recibido y generado gastos con recursos de Alerta de Género”.

- Chiapa de Corzo: “No hay información desagregada por monto”, pero informó de actividades: diseño plan de acción, conformación de red de mujeres, encuestas, capacitación, elaboración de panqués, bordado chiapaneco y taller de belleza, encuesta inicial, cine móvil y capacitación a funcionarios.

- San Cristóbal de las Casas: “No existe un recurso específicamente para Alerta de Género”.

- Tapachula: no respondió a la solicitud.

- Tonalá: “No se recibió recurso alguno de la fecha que se solicita el desglose de los gastos, y también cabe señalar que dicha área no cuenta con un recurso específico como tal de gastos. […] no existe comprobación alguna por hacer, no se cuenta con un recurso fijo como tal”.

- Tuxtla Gutiérrez: pagó por capacitación en el tema de sensibilización de la violencia de género. Celebró otros 13 contratos por el mismo motivo con pagos de 7 mil 310 y 21 mil 931 pesos. Hay otros dos pagos más por la misma razón y por 7 mil 310 pesos y cinco pagos de impuestos.

Para 2018, el tema de la capacitación se cambió a “derechos de las mujeres”. Esos fueron cuatro y por uno se pagó 75 mil pesos y por tres, 68 mil 534 cada uno.

- Villaflores: “no se encuentra información alguna de la administración anterior referente a la Alerta de Género y tampoco esta administración cuenta actualmente con dicha información”.

Veracruz

El estado informó que para 2018 entregó el dinero a las secretarías y cada dependencia fue responsable de la asignación, manejo y distribución del presupuesto, para todas y cada una de las acciones que programe realizar.

- Boca del Río: “Se trabajó de manera ardua pero sin bajar recursos y procurando no generar un gasto considerable, no se cuenta con la comprobación de los antes mencionados”.

- Coatzacoalcos: la Tesorería Municipal dijo no tener registro; el Instituto Municipal de la Mujer, que no se encontró evidencia documental y que no ha recibido recursos etiquetados, y la Coordinación Jurídica que no hay ningún recurso etiquetado.

- Córdoba: “El Instituto no recibe ni ha recibido presupuesto para Alerta de Violencia de Género. Todos los proyectos realizados se han llevado a cabo con el del Instituto y con diferentes direcciones del municipio”.

- Las Choapas: “No se tuvo ningún ingreso de dinero”.

- Martínez de la Torre: “No existe registro alguno en la base de datos del ejercicio de 2017. Durante los ejercicios 2018 y lo que va de este 2019, no se ha recibido recursos de programa alguno de perspectiva de género”.

- Minatitlán: “No ha recibido recursos por la declaratoria de alerta de género desde que fue declarada en 2017”.

- Orizaba: “El municipio realiza acciones coadyuvantes a la atención de la alerta y la información financiera es solo una parte porque se deben sumar los gastos efectuados por otras áreas”

Reportó un gasto total de 1 millón 133 mil 280 pesos en viáticos, gratificaciones a funcionarios, proyectos de prevención, lonas, diplomados, compra de libros, alimentos para eventos, equipo de sonido, bordado.

- Poza Rica: dijo que recibió del Programa [federal] de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), 1 millón 176 mil 214 en 2018 e implementó el Programa “Llega bien”, que es un convenio con taxistas, además de comités de vigilancia vecina, capacitaciones y redes comunitarias de mujeres.

- Tuxpan: “Como tal no existe un fondo, recurso o dinero etiquetado para la Alerta de Género, así como una partida presupuestal para tal efecto. Coadyuvando únicamente, el Municipio, estas acciones con recursos propios”.

- Veracruz: contratación de servicios profesionales, científicos y técnicos integrales para el desarrollo del proyecto de “Prevención de Violencia de Género”: 1 millón 477 mil 640 en octubre y noviembre de 2018.

Sinaloa

Declara la AVG en marzo de 2017 y “no se ha recibido recurso alguno”.

- Ahome: “No es competencia” y remite al Instituto Sinaloense de la Mujer (ISM) o a la Secretaría General de Gobierno.

- Culiacán: “no es competencia de esta dependencia recibir recurso para la Atención de la Violencia de Género”. Remitió a la Secretaría de Finanzas o al ISM.

- Guasave: “No es competencia”

- Mazatlán: gastó 43 mil 531 en 2017 y 67 mil 819 en 2018 en regalos para los concursos realizados en 16 días de activismo, vales de zapato (por mil 950 pesos), Reembolso de gastos efectuados al instituto, playeras, jugo y galletas, servicio de hotel, pintura, plumas con etiqueta, pulseras impresas, palitos de madera

- Navolato: gastó 1 millón 498 mil pesos en cinco programas: tres de violencia de género y dos de prevención de violencia escolar.

Nuevo León

Entregó los gastos generales del Instituto de las Mujeres.

- Apodaca: dijo que recibió el dinero hasta el Ejercicio Fiscal de 2018, un monto de 8 millones 158 mil 575 pesos. Se gastó en: gasolina, trípticos, seguros para vehículos, imanes, tramite de placas, calcas, cinco bolsas para televisión, camisetas, gorras, bocinas pequeñas, nueve psicólogos, cuatro abogados, trabajadora social, impresoras, computadoras, compra de vehículos, campañas en medios electrónicos, plumas impresas, tazas, 22 mil 028 pesos por la elaboración y presentación de portafolio temático, servicio de 29 horas de capacitación al personal, cofre break de 87 mil 290 pesos.

- Cadereyta: no respondió a la solicitud.

- Guadalupe: reportó un gasto de 9 millones 005 mil 788 pesos en dos aplicaciones para reporte o denuncia en situaciones de riesgo para mujeres que habiten en el municipio; talleres en igualdad de género y empoderamiento de las mujeres; una conferencia para 160 mujeres sobre concepto de violencia y de género, tipos y modalidades de violencia de género, ciclo de la violencia, violencia de género como problema de seguridad, factores de riesgo y de protección.

También un encuentro de mujeres en alerta, con 50 mujeres que se capacitarán como voluntarias en el municipio, cinco talleres en derechos humanos, violencia a la mujer, autoestima y empoderamiento, redes sociales y embarazos adolescentes, camioneta VAN para traslado de mujeres víctimas de violencia, proyectores, impresoras y computadoras, lavadora, secadora, televisión, microondas, refrigerados, calentador de agua, publicidad.

- Juárez: Se puso a disposición la consulta de la información de manera directa bajo la premisa de que “las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc para responder una solicitud de acceso a la información”.

- Monterrey: Incompetencia de la información

Colima

El Estado dijo que la información ya era pública en el sistema, sin específicar la manera en que se podía llegar a ella.

- Colima (municipio): “no se encontró registro alguno relacionado con gastos de alerta de género declarada en 2017”.

- Coquimitlán: no respondió a la solicitud.

- Cuauhtémoc: respondió con bases de datos en las que no se especifica sin son gastos derivados de la AVG.

- Tecomán: pagó por espectaculares y una unidad de atención a mujeres en situación de riesgo. No dijo cuánto.

- Villa de Álvarez: “No se han recibido recursos”.

San Luis Potosí

El estado gastó 19 millones 353 mil 532 pesos en capacitaciones, talleres, elaboración del protocolo, cuatro talleres de ruta crítica de las mujeres víctimas de violencia de género, fortalecer la Unidad de Igualdad de Género, estrategia de empoderamiento económico, programa de capacitación en derechos humanos, ejecución de la estrategia de empoderamiento económico en víctimas de la violencia, catorce talleres sobre violencia en el noviazgo, Taller sobre la Estrategia de Prevención de la Violencia Obstétrica, estrategia de Prevención para la Protección de Niñas y Niños, sobre posibles agresión sexuales, Estrategia de Prevención del Embarazo en Adolescentes, Fortalecimiento de la Campaña Estatal “Alerta con todos los Sentidos frente a la Violencia contra las Mujeres”.

Además se gastó 1 millón 061 mil 188 pesos en publicidad.

- Ciudad Valles: no respondió a la solicitud.

- Matehuala: “no se cuenta con un programa”.

- San Luis Potosí: entregó la información del Estado.

- Soledad de Graciano: Dentro de la administración 2015-2018 se realizó la campaña “Soledad Alerta con Todos los Sentidos”, en donde se concientizó a los trabajadores del municipio de la situación y se implementó el contacto con la sociedad a través de trípticos informativos.

Actualmente se genera la campaña “No te quedes callada en Soledad UAVI estamos contigo” la cual tiene como propósito reforzar la campaña anterior y brindar de manera asertiva los números telefónicos con los que cuenta el municipio ante una emergencia, así como la promoción del mismo por medio de la entrega de playeras con el lema “No más Violencia Contra las Mujeres”.

También dijo que se realizaron pláticas de sensibilización a alumnos y padres en planteles educativos, la creación del Comité Permanente de Atención a la Alerta de Genero, patrullajes y operativos preventivos.

- Tamazunchale: en 2017 reportó un gasto de 200 mil pesos en el seguimiento de políticas públicas y para 2018, se gastó en material de oficina, asesorías y mesas de trabajo también 200 mil pesos.

- Tamuín: no respondió a la solicitud.

Guerrero

No se dispuso de recursos presupuestales específicos para la atención de la declaratoria, sin embargo, en el presupuesto se aprobaron 12 millones de pesos, de los que se ejercieron solo 2 millones 999 mil 193 pesos, “es importante aclarar que la falta de liberación de recursos a este programa, se debió a los recortes presupuestales que la federación realizo durante el ejercicio 2018 a las Participaciones a Entidades Federativas y Municipios”.

Para el siguiente año se le dieron 904 mil 800 pesos.

- Acapulco: sin información y “no está incluido en el presupuesto”.

- Ayutla de los Libres: no respondió a la solicitud.

- Chilpancingo: No respondió a la solicitud porque las instalaciones del Ayuntamiento fueron tomadas por sindicatos.

- Iguala de la Independencia: reportó el gasto de 200 mil pesos en materiales para actividades como la elaboración de materiales diversos y ejecución de actividades en materia de género y por el proyecto “Necesidades e intereses de las mujeres a favor de la igualdad de género en Iguala”, por el que se pagaron 12 contratos.

También en insumos de cafetería y papelería y para 2018, en apoyos para la instancia municipal (cinco pagos), acciones de seguimiento, grupos focales, gastos de coordinación, asesorías, servicios de apoyo. Ahí fueron otros 200 mil pesos.

- Ometepec: inexistencia de la información.

- Tlapa de Comonfort: “No se cuenta con un monto asignado”.

Quintana Roo

“No corresponde a ese sujeto obligado”.

- Benito Juárez: el Instituto dijo que no existe una cantidad específica para la Alerta, pero que con una cantidad, de recursos propios, se pagó la creación de redes de mujeres, talleres a funcionarios, talleres de lenguaje inclusivo y “capacitación constante”.

- Cozumel: reportó un gasto de 25 millones 089 mil 259 pesos para talleres de auto empleo para mujeres, platicas a servidores públicos, pláticas a mujeres, “servicios”, certamen “embajadora infantil y juvenil de la danza”, tarde mexicana, show cómico, juegos del día del niño, tarde musical, eventos artísticos, representación de la llegada de los españoles, torneo de futbol rápido de interdependencias, carreras ciclistas, copas de natación, visitas a centros de formación deportiva, platica de causas de lesiones deportivas, capacitación del protocolo de actuación, atención a víctimas de violencia, escuela segura, comités vive seguro, “servicios relativos a la alerta de género”, “curso básico de modelaje”, taller “ideas de negocios con lego”, “atención integral”, guía de protocolo de actuación frente a casos de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual, comisión de atención y seguimiento frente a casos de violencia laboral, jornadas de salid, taller de educación sexual, patrullajes, centro de monitoreo, “jardinería, desmonte y limpieza”, verificación de unidades, recorridos de verificación y ordenamiento fiscal.

- Solidaridad: elaboró una estrategia de recuperación de los espacios públicos y prevención de la violencia comunitaria contra las mujeres por 338 mil pesos, pagó en talleres de “Entender el problema y su contexto”, “visión de futuro” y “cómo lograrlo” y entrevistas con funcionarios.

Nayarit

Las medidas que se han implementado por parte del Gobierno Estatal y el Poder Ejecutivo, en el 2017, 2018 y las que se llevarán a efecto en el 2019, por un gasto ejercido de 6 millones 723 mil 103 pesos, son: jornadas lúdicas de teatro guiñol sobre los derechos humanos de las mujeres, uniformes, choferes, viáticos, papelería, 15 programas de sensibilización de la violencia, tarjetas telefónicas, artículos publicitarios, continuidad al Programa de inclusión Social y Jornadas lúdicas sobre los Derechos humanos de las niñas y los niños, prevención de la violencia y resolución no violenta de conflictos, se formaron 150 mujeres promotoras y lideresas, 40 programas de sensibilización (4 sesiones de 1 hora cada una, para un total de 4 horas por programa), a mil 200 mujeres, jóvenes y adolescentes de escuelas públicas, se impartieron 14 talleres en materia de género y prevención de la violencia contra las mujeres, educación para la paz y resolución no violenta de conflictos, se capacitó a 30 multiplicadoras/es hablantes de lengua Cora/ huichol/tepehuano pertenecientes al CDI, cinco presentaciones, de la puesta en escena, “El divorcio en tres tiempos”, dos presentaciones de la obra, “Café entre amigas”, pinta de espacios con imágenes y mensajes alusivos y cerca de 30 actividades más.

- Acaponeta: no respondió a la solicitud.

- Bahía de Banderas: “No se identifican recursos”.

- Del Nayar: “No se ha ejercido recurso: Desde esa fecha (2017) el H. Ayuntamiento Del Nayar, Nayarit; no ha ejercido recurso público con cargo al subsidio otorgado por el Gobierno Federal para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres”.

- Ixtlán Del Río: “no hemos recibido el dinero o recurso alguno para atender la Alerta”.

- Santiago Ixcuintla: “No existe ningún programa y/o proyecto presupuestal con la denominación de Alerta de Género”.

- Tecuala: no respondió a la solicitud.

- Tepic: sin competencia para responder.

Estado de México

El Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social dijo que “No cuenta con atribuciones para llevar el registro y dar seguimiento a los gastos que se han realizado con el presupuesto asignado a la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres a partir del año 2017, pero que realizan “acciones preventivas y de atención de violencia de género en sus diversas modalidades y tipos”.

- Ecatepec: “Al respecto le informo que a la Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Ecatepec a mi digno cargo, hasta a el día de hoy, no se le ha otorgado una partida presupuestal derivada del recurso proveniente de Alerta de Genero, esta Defensoría Municipal proporciona mediante platicas, capacitaciones, talleres y conferencias, acciones referentes a Derechos Humanos y la erradicación de la violencia de género, en escuelas, comunidades e instituciones de cualquier sector, sin la contratación de agencias de publicidad o de comunicación social”.

No se encontró información sobre las adquisiciones de los ejercicios fiscales 2017 y 2018 y entregaron una lista de acciones de lo hecho en ese periodo: capacitación preventiva del delito y violencia a diferentes sectores de la población municipal, prevención del peligro en redes sociales, trata de personas, alerta de género, violencia en el noviazgo, consumo de drogas, activación física, prevención del acoso escolar, maltrato infantil y violencia familiar.

También se implementaron comités de vigilancia, asesoría a mujeres en situaciones de violencia, entrevistas a ciudadanos con incidencia delictiva, reuniones vecinales por cuadrante, educación vial, trípticos de difusión de una cultura vial, operativo alcoholímetro, equipamiento de personal por 15 millones 840 mi 680 pesos para vestuario (2,194 uniformes de pantalones, camisolas, gorras, chamarras y botas) para promover “identidad institucional”.

- Nezahualcóyotl: la Dirección General de Seguridad Ciudadana no cuenta con presupuesto asignado a la atención de la AVG en el municipio desde el año 2017, “sin embargo […] durante el ejercicio fiscal de 2018, a través del subsidio de Fortalecimiento para la Seguridad, en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, se llevó a cabo el programa denominado “Prevención de violencia de género”, destinando la cantidad de 2 millones 640 mil 600 pesos”.

Solo se destinaron recursos para 2018.

- Tlalnepantla: respondió el Subdirector de Administración Policial y reportó talleres lúdicos en dos secundarias, a taxistas Grupo Plata y Transportistas de Lázaro Cárdenas (19 transportistas) y la creación de redes de mujeres: conformación, capacitación de las integrantes de la red, capacitación para el trabajo.

También reportó talleres de nuevas masculinidades, visibilidad los tipos de violencia hacia las mujeres, elaboración de piñatas como “capacitación para el trabajo” y “prevención de violencia familiar y de género”, rallys deportivos, estrategia de comunicación para difundir los valores de la democracia, la responsabilidad, la inclusión, la pluralidad, la transparencia, la rendición de cuentas…”

En 2017 reportó un monto de 3 millones 236 mil 923 pesos.

- Toluca: “La tesorería no cuenta con los registros de la información solicitad […] El municipio de Toluca durante el periodo 2016-2018, no contó con un presupuesto específicamente para la AVG, lo que no impidió cumplir con el compromiso de trabajar de la mano con el Gobierno del Estado de México”.

- Chalco: reportó una lona impresa, equipo de sonido, sillas y mesas, por un total de 12 mil pesos, en 2017 y la Jornada del Bienestar Social para la Mujer, celebrada en las instalaciones del teatro del pueblo en 2017.

- Chimalhuacán: la Tesorería Municipal informó que para 2018, del programa de fortalecimiento a la seguridad pública (FORTASEG), Po parte del Ayuntamiento fueron asignados 872 mil 577 pesos.

En los años 2016 y 2017 no hubo ningún recurso económico

- Naucalpan: la Dirección de Administración y Financias de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, reportó un gasto de 3 millones 328 mil 703 pesos en el Proyecto Violencia Familiar y de Género en 2017 y 2 millones 134 mil 748 pesos en “Violencia de Género” en 2018. No brindó ninguna especificación.

- Tultitlán: en 2017 pagó por sillas para realizar la obra Las Mujeres Hablan, conformó una red comunitaria de mujeres, recorridos exploratorios, proyecto entre autoridades y ciudadanía, cortometraje de sensibilización, talleres de 20 horas, tertulias con especialistas, imanes para refrigerador, lapiceros, llaveros.

Realizó recorridos identificando mujeres víctimas, flyers, carteles, brazaletes para policía.

Folletos: prevención del delito, conductas antisociales, accidentes del hogar, lesiones, el 90 por ciento de los accidentes son evitables, evita salpicaduras, aleja a los niños de la cocina y sobre violencia escolar.

- Ixtapaluca: realizó una campaña “No dejemos que nos arranquen nuestra vida” con diseños de alerta de género, violencia de género, las mujeres hablan, de la violencia al feminicidio, trata de personas, violencia en el noviazgo, pintemos Ixtapaluca de naranja. No especificó gastos, “La Tesorería Municipal durante 2017 no contó con una ministración por parte del Gobierno federal para la Alerta de Género, para el Ejercicio 2018, se obtuvieron recursos por este mismo gobierno (federal) por la cantidad de 200 mil pesos”.