Curtis Granderson anuncia su retiro como jugador de Grandes Ligas

El guardabosque veterano Curtis Granderson anunció su retiro como jugador de Grandes Ligas el viernes por la mañana.

En 16 campañas en las Mayores, Granderson jugó por siete equipos, destacándose por los Tigres de Detroit, Yanquis de Nueva York y Mets antes de pasar por los Bravos de Atlanta, Azulejos de Toronto, Cerveceros de Milwaukee y Marlins de Miami.

It’s been an incredible journey! Thanks for the ride of a lifetime, @MLB @MLB_PLAYERS pic.twitter.com/0AgOgSjWSC