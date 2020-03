'Dame tiempo, en esas ando', responde Santiago Nieto sobre si Gobierno de AMLO encarcelarÃ¡ a EPN

'Dame tiempo, en esas ando', responde Santiago Nieto sobre si Gobierno de AMLO encarcelará a EPN

De acuerdo a Reforma, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera fue cuestionado al respecto en reunión con estudiantes mexicanos en Londres

"Dame tiempo, en esas ando", respondió Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), ante la pregunta directa de si el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador iba a encarcelar al ex presidente Enrique Peña Nieto.

Según el diario Reforma, que informó del hecho, la respuesta del funcionario federal se dio ante un grupo de estudiantes mexicanos, con los que Nieto Castillo se reunió ayer en Londres, Inglaterra, tras la celebración del Mexico Week en la London School of Economics, a la que el titular de la UIF acudió para hablar de gobierno abierto, transparencia y combate a la corrupción.

Sin embargo, el pasado 24 de febrero, el mismo Nieto Castillo había afirmado que en el Gobierno Federal encabezado por López Obrador no se investiga al ex mandatario Peña Nieto por el caso abierto en contra de Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

Tras participar en la mesa de trabajo para revisar el dictamen para la regulación de outsourcing en el Senado de la República, el funcionario federal aclaró que hasta el momento en la investigación que lleva a cabo la institución dependiente de la SHCP, solo se incluye a Lozoya Austin y a su círculo cercanos.

“Lo que estamos haciendo es desarrollando los procesos de investigación, la instrucción que yo tengo del Presidente López Obrador es muy clara, no vamos a solapar ni a proteger a nadie; sin embargo hasta este momento la investigación ha llevado al señor Lozoya y a sus cercanos”, aclaró el titular de la UIF.

El pasado 19 de febrero, Nieto Castillo confirmó que la institución que dirige ha “congelado” cuentas a 14 personas que están vinculadas con el caso del ex director general de Petróleos Mexicanos.

“Hemos congelado del caso vinculado con el señor Lozoya, a 14 personas físicas y morales relacionadas con él, por las transferencias ilícitas que recibió tanto en Odebrecht como en Altos Hornos de México”, indicó el funcionario federal, quien agregó que se han presentado cuatro denuncias en contra del ex director de la petrolera, de las cuales, hay dos que ya se encuentran judicializadas.

“No tenemos competencia de judicialización, pero el compromiso es a la brevedad terminar las dos [denuncias] que faltan para presentarlas al fiscal general y al fiscal anticorrupción, y se pueda proceder en consecuencia”, apuntó al término de su participación en el Parlamento Abierto en Materia de Subcontratación en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Cuestionado sobre si el caso Lozoya se ampliará a más funcionarios de sexenio anteriores, se limitó a contestar que “lo que se ha trabajado con la UIF, son casos de corrupción relevantes de la administración anterior. Y el punto de partida y la instrucción que tengo es de una política de cero tolerancia a la impunidad”, abundó.

Además, Nieto Castillo negó que desde la UIF se esté actuando en venganza contra Lozoya Austin, y dijo que el proceso de extradición del ex funcionario federal avanza conforme a los protocolos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“El presidente lo que me ha dicho es que debemos de actuar no buscando venganza sino justicia, y yo creo que es importante que en un Estado de Derecho las personas que presuntamente hayan cometido conducta delictiva, por muy poderosas que sean, lleguen ante los tribunales y que los jueces resuelvan lo que tengan que resolver conforme a derecho”, sostuvo el titular de la UIF.

Un día después, el presidente López Obrador aseguró no tener información sobre la presunta investigación que realiza la FGR al ex mandatario Peña Nieto por el caso abierto en contra de Lozoya Austin, además de que aclaró que su Gobierno no ha presentado ninguna denuncia contra su antecesor.

“No tengo información sobre que exista esta investigación como lo sostuvo The Wall Street Journal. No tengo yo elementos para sostenerlo, lo que existe es la investigación en proceso contra el exdirector de Pemex, Lozoya, no hay una investigación que yo sepa contra el ex presidente Peña”, indicó el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.

El titular del Poder Ejecutivo Federal señaló que cuesta entender que él no esté informado de que hay una investigación contra el Peña Nieto, pero dijo que así es, además de que puntualizó que su administración no ha interpuesto, ni interpondrá ninguna denuncia contra su antecesor.

López Obrador aclaró que su Gobierno no tiene por qué estar enterado de los asuntos que tiene bajo investigación la FGR, ya que recordó que esta institución encargada de procuración de justicia es autónoma del Poder Ejecutivo.

“La Fiscalía es autónoma, esto significa que no me informa, no tiene por qué, es una institución independiente. Antes estaba subordinada al Ejecutivo, no se hacía nada si el presidente no lo ordenaba, no lo autorizaba, o no daba su visto bueno, ahora el presidente e en este aspecto se entera a partir de lo que informa a todos los mexicanos la fiscalía”, aseveró.

“Pero es la gente la que tiene que plantearlo. Yo no quiero que nos quedemos anclados en el pasado. Sostengo que la justicia es castigar y prevenir, sobre todo cambiar, quiero aprovechar el tiempo, el poco tiempo porque no me voy a reelegir, desterrar de México la corrupción. No es mi fuerte la venganza”, dijo.

Aunque López Obrador reconoció que actos irregulares en Pemex debieron tener el visto bueno del entonces presidente de la República, descartó proceder legalmente. “¿Reconoce que la compra de la planta chatarra llevaron el visto bueno de Peña?”, le preguntó al mandatario un periodista.

“Yo creo que tuvo que haber una autorización arriba, y también el que las vendió seguramente tuvo un buen padrino. Tanto el que las vendió como el que las compró”, respondió. “¿Ni así se anima usted a denunciarlo?”, le insistió el periodista.

“No, porque corresponde en este caso a la Fiscalía, están haciendo la investigación y ver lo que ya expuse si existen elementos para juzgar a los expresidentes”, insistió López Obrador. “¿No es encubrimiento?”, volvió a cuestionar el reportero. “No es encubrimiento”, acotó el mandatario.

“Nosotros hemos dicho que sólo presentaríamos denuncia contra los ex presidentes si los ciudadanos no los piden, porque pensamos que debemos de pensar hacia adelante. Es un planteamiento hablando de un punto final de acabar con la corrupción hacia adelante, y que sólo en el caso de que los ciudadanos reúnan las firmas para que se lleve a cabo una consulta y la gente decida si se presenta denuncia”, dijo el político tabasqueño.

“Esto es [Carlos] Salinas [De Gortari], porque entregó los bienes de la nación a sus particulares. A [Ernesto] Zedillo [Ponce de León], porque con el Fobaproa convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, dos billones de pesos”, dijo López Obrador.

Al ex presidente Vicente Fox Quesada se le denunciaría por traición a la democracia y por delito electoral. “En el caso de [Felipe] Calderón [Hinojosa] por declarar la guerra al narcotráfico, al mismo tiempo que se protegía a uno de los grupos de la delincuencia organizada, como es de dominio público, el señor [Genaro] García Luna”, indicó.

Según el presidente de la República, en el caso de su antecesor Enrique Peña Nieto, a este se le juzgaría por el caso de Petróleos Mexicanos y “otros” asuntos, “pero es la gente lo que tiene que plantearlo”, insistió.

“Yo no quiero que nos quedemos anclados en el pasado, sostengo que la justicia es castigar, prevenir y sobre todo cambiar y quiero aprovechar el tiempo, el poco tiempo, porque no me voy a reelegir, para sentar las bases del país”, agregó el mandatario nacional.

El político tabasqueño reiteró lo que ha dicho en ocasiones anteriores respecto al proceso a ex mandatarios de que no tiene ánimo de venganza, además de que debe reformarse la Constitución para poder juzgarlos. También insistió en la iniciativa que envió para eliminar el fuero del presidente y que pueda ser juzgado como cualquier ciudadano.

“No estoy defendiendo a Peña Nieto, no quiero que se vaya a malinterpretar, porque la gente, que es lo que más me importa, tiene que tener todos estos elementos, no porque lo dice el Wall Street Journal, ya, espérense […] Si es importante este periódico, hay que respetar a todos los medios de información, pero sus editoriales no son sentencia”, finalizó.

El miércoles 19 de enero, el diario estadounidense informó que la FGR está investigando al ex presidente Peña Nieto, como parte de las indigatorias que se siguen contra Lozoya Austin, según lo afirmó un funcionario de alto nivel en México.

“La oficina del fiscal general [Alejandro Gertz Manero] tiene evidencia de que la corrupción de Lozoya en la planta de Agronitrogenados y Odebrecht llega al más alto nivel”, dijo el alto funcionario al WSJ, refiriéndose a Peña Nieto.

“La extradición y confesión de Lozoya son elementos que, junto con las investigaciones en curso, decidirán si el expresidente será acusado en el futuro”, agregó la fuente del rotativo estadounidense, en una nota firmada por los periodistas Juan montes y José de Córdoba.

La fuente aseguró al medio estadounidense que cualquier presentación de cargos se hará de forma independiente y que no estará sujeta a la consulta que ha sugerido el actual presidente Andrés Manuel López Obrador para juzgar a ex mandatarios.

“La Fiscalía General presentaría cualquier caso contra ex Presidentes como un ejercicio de autonomía, no el Presidente López Obrador como resultado de sus consultas […] Son dos mundos: el político y el judicial”, dijo el alto funcionario al rotativo.

Por su parte, David Luhnow, editor del WSJ, detalló que cualquier acusación formal que se realice contra el ex presidente, dependerá de los cargos que presente la Fiscalía mexicana al Gobierno español para extraditar a Lozoya Austin.

El acuerdo diplomático entre México y España señala que en el proceso de extradición, la FGRdebe presentar todas las acusaciones en contra de un presunto criminal para avalar el proceso de entrega; por lo que el fiscal general Gertz Manero integra toda la carpeta de investigación en contra del ex director general de Pemex.

En una entrevista reciente con la agencia estadounidense The Associated Press (AP), el titular de la FGR recordó que hasta hace poco, México fue uno de los dos únicos países de la región que no había avanzado en investigar la trama de corrupción que la empresa brasileña Odebrecht.

“Evidentemente porque había una fórmula para encubrir toda esa situación”, dijo Gertz Manero, quien abundó que el caso Lozoya es “un símbolo” de los esquemas de corrupción que operaron durante el Gobierno del ex presidente Peña Nieto.

El ex director general de Pemex, según dijo el titular de la FGR a la agencia AP, es “la expresión de toda una forma de conducirse de una administración y de un gobierno”. Sin embargo, al preguntarle si el exmandatario está en la mira de la Fiscalía, Gertz Manero se mostró cauto.

“Hacer una afirmación de este tipo sería de mi parte una conducta política […] Yo tengo que dedicarme a expresar conductas jurídicas. Si entro en las hipótesis de la política voy a desvirtuar mi tarea”, abundó el fiscal general.

“Lo que sí podemos señalar con toda claridad es que esos delitos no se cometen en solitario. Para armar una estructura delictiva de ese tamaño no la puede usted hacer solo, tiene que haber toda una serie de participantes”, insistió Gertz Manero.