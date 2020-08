Daniel Cormier anuncia retiro de la UFC luego de perder su combate contra Stipe Miocic

CIUDAD DE MÉXICO._ Daniel Cormier cierra la trilogía con Stipe Miocic perdiendo la pelea por el título de campeón del peso pesado por decisión unánime en el evento principal de la UFC 252, disputada el 15 de agosto en Las Vegas. En la entrevista posterior al duelo el gran luchador anunció su retirada.

“Venir de dos derrotas en peleas tan importantes es penoso. No voy a volver a pelear si no es por el título”, dijo Cormier al acabar el combate.

Los dos llegaban con una victoria en la trilogía, Cormier en el 2018 por nocaut, y Miocic en el 2019 por nocaut técnico.

En la tercera ocasión se necesitaron 5 rondas para leer los puntajes finales: 49-46, 49-46 y 48-47, con victoria para Miocic, que logró retener el cinturón del peso completo.

La pelea, denominada por el propio jefe de la UFC, Dana White, como la mejor de todos los tiempos de la categoría, fue una exhibición estelar, con Cormier tambaleando a Miocic al final de la primera ronda, y Moicic superando al veterano con los pies.

El momento crucial llegó en el tercer asalto, cuando Cormier sufrió un pinchazo en el ojo, que fue dictaminado por el árbitro Marc Goddard como un punch.

The eye poke that Daniel Cormier says caused him to lose vision in his left eye at #UFC252 pic.twitter.com/b6R5DalYoS