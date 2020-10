Daniel Jones y Saquon Barkley rompen protocolo de Covid-19

NUEVA YORK._ Los Giants de Nueva York anunciaron que los jugadores del equipo Daniel Jones y el corredor lesionado Saquon Barkley violaron el protocolo de bioseguridad del coronavirus, según un video en el que los dos se ven sin mascarilla y sin practicar distanciamiento social en un bar.

“Estamos investigando la naturaleza y el contexto de lo que está en el video”, dice un comunicado de prensa del equipo.

El video fue publicado en redes sociales.

Daniel Jones and Saquon Barkley breaking covid protocol by going clubbing after Eagles loss. My QB would never pic.twitter.com/am7zQrS9ie