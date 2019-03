Daniel Passarella asegura que Martino harÃ¡ jugar a al Tri como los mexicanos quieren

Daniel Passarella asegura que Martino hará jugar a al Tri como los mexicanos quieren

El DT argentino dice que México ha hecho una buena elección

Noroeste / Redacción

MONTERREY._ El entrenador argentino Daniel Passarella aseguró este miércoles que la selección mexicana está en buenas manos con su compatriota Gerardo ‘Tata’ Martino, quien hará jugar al Tri como la gente del país quiere.

“Veo buena su llegada, primero porque Martino es una excelente persona y un entrenador estudioso, que trabaja fuerte y sobre todo es reconocido a nivel internacional. México ha hecho una buena elección”, señaló.

El debut de Martino al frente del Tri, será este viernes cuando se mida con Chile en San Diego, California en la fecha FIFA.

Passarella opinó que el sello del ‘Tata’ se verá pronto en el combinado mexicano.

“Ojalá le vaya bien. Leí que tuvo un problema con un jugador que no quiso venir con la selección (Jesús ‘Tecatito’ Corona), pero él como entrenador tiene carácter, es seguro que va a hacer con la selección lo que los mexicanos desean que haga” agregó.

En relación a la selección argentina que comanda Lionel Scaloni, Passarella, que dirigió a la Albiceleste en el Mundial de Francia 1998, se mantuvo ecuánime en torno al trabajo que está realizando y con la consigna de que puede mejorar a futuro.

“Scaloni porque ha estado mucho tiempo jugando fuera y formándose como entrenador; si lo miro desde ese punto de vista, no estoy de acuerdo porque es alguien en la selección que no tiene prestigio ni altura como otros entrenadores, pero con el tiempo, el trabajo, cambios y jugadores elegidos, me está convenciendo que puede estar capacitado para seguir adelante”, señaló.

Passarella, nacido en 1953, viajó a Monterrey, al norte de México, para estar el sábado en el partido de homenaje que realizará Rayados al argentino Walter Ervitti. En el 2003, fue el entrenador que le dio el título a esta institución y quedó en la historia, pues Rayados había pasado 17 años sin levantar el trofeo.

“Siempre me encuentro en Argentina con algún mexicano hincha de Rayados y reafirma el significado que tuvo para mí el trabajar en este equipo, una de las cosas importantes que me pasaron en la vida. Se hizo un gran trabajo, con buena elección de jugadores y un campeonato, la pasé muy bien”, confesó.

Recordó que antes de llegar a México, la había pasado mal dirigiendo al Parma en Italia por lo que Rayados representó un trampolín en su carrera para mantenerse vigente, sin embargo, las cosas no fueron sencillas puesto que tuvo que organizar el proyecto desde los cimientos.

“Rayados era un equipo de los últimos lugares. La suerte fue elegir jugadores y subir chicos de la cantera, se generó con los líderes del equipo una familia, entonces todo resultó lindo. El portero mexicano Ricardo Martínez me ayudó, conocía el interior del club y me dijo: ‘profe, si usted arregla estos problemas podemos caminar bien’ y los arreglé”, concluyó.