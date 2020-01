Daniela Torres se adueÃ±Ã³ del Medio MaratÃ³n de CuliacÃ¡n

Daniela Torres se adueñó del Medio Maratón de Culiacán

La nacida en Querétaro se fue contenta de Culiacán tras mejorar sus registros

Kevin Juárez

CULIACÁN._ Daniela Torres Huerta realizó un gran trabajo para llevarse el Medio Maratón en Culiacán.

La nacida en Querétaro consiguió un tiempo de 1 hora, 13 minutos y 56 segundos.

“Estoy muy contenta porque miré el cronómetro y vi que registré menos de una hora con 14 minutos, es lo que buscaba, mejorar mi tiempo”, explicó.

Daniela Torres, quien realiza sus entrenamientos en la Ciudad de México, comentó que trabajó muy duro para poder mejorar sus tiempos.

“La preparación fue dura, no hago distancias muy largas, pero el trabajo es muy duro, por lo que estoy contenta de bajar de una hora con 14 minutos”, señaló.

Torres Huerta comentó que el clima de Culiacán jugó a su favor.

“A mí me gusta correr en calor, siento que corro mejor, entonces se me dio muy bien la carrera, la ruta se presta porque es plana y no hay tantas vueltas”, finalizó.

