Danna Paola habla por primera vez de sus relaciones tóxicas del pasado

La cantante reconoció que de aquellas experiencias sacó la fuerza que hoy muestra sobre los escenarios

Noroeste / Redacción

Después de 21 años frente a las cámaras, Danna Paola se encuentra en el mejor momento de su carrera, emocionada por ver la aceptación que el público ha tenido con K.O, su nuevo álbum musical.

La cantante abrió su corazón para el programa Ventaneando, donde habló de viejos amores que describió como "tóxicos".

Luego de adelantar el lanzamiento del álbum, por la filtración de éste en las redes, Danna se encuentra feliz con los resultados que ha tenido y enfocada en la promoción, citó mx.hola.mx.

Siempre fiel a su regla de discreción, Danna evitó involucrar a terceros y, sin dar nombres, reconoció que en su historial amoroso hubo personas que le mostraron lo que no está dispuesta a permitir:

“Hoy en día soy una mujer super fuerte. Soy una mujer que ha sabido salir, no solamente de una, sino de varias situaciones, como lo he comentado, machistas, y no en específico con uno. Repito, esta es mi manera de hablar, esta es mi manera de unirme al feminismo, como lo he hecho muchas veces. Creo que hoy en día soy una mujer entregada, muy fuerte por todo lo que me ha pasado; entonces, esa es mi manera de hablar, porque creo que el arte, a mí, Danna, me ayuda a drenar y ayudar a las demás”, explicó.

Aunque no dio detalles de cómo fueron sus experiencias, tienen claro que no quiere volver a pasar por algo igual, razón por la que, a través de su música, busca enviar un mensaje de empoderamiento para las mujeres:

“Nunca más, nunca me vuelvo a callar, nunca volvería a pasar o a permitir este tipo de cosas en todas sus situaciones posibles".

Aseguró que sus relaciones le dejaron una gran lección:

“Aprendiendo, yo creo que de los errores se aprende (…) hablar del amor propio que yo creo que nos llega tarde, pero nos llega”.

Aprovechó para dar un mensaje de esperanza a quienes están pasando por situaciones similares:

“Sí se puede salir, sí podemos alzar la voz, no tengamos miedo, al final, yo me he vuelto una mujer muy fuerte a raíz de todas las experiencias que he vivido (…) mi música ha sido mi mejor terapia para sanar todo lo que he pasado”, explicó.

Danna resaltó que, en este momento de su vida, no se queda callada y que cuando se siente víctima de conductas machistas no titubea a la hora de alzar la voz y pedir respeto:

“Son 21 años de carrera que no han sido fáciles, ha habido alta y bajas, experiencias buenas y malas, por supuesto que hay muchísimo machismo en muchas situaciones, que no me daba cuenta. Hoy en día tengo un detector muy heavy y sí puedo hablarlo, yo soy una persona con cero filtros y si algo no me gusta digo que no, antes me daba mucho miedo y creo que eso tiene que ver con el coraje que uno tiene dentro, que se va forjando, las situaciones te van enseñando”, explicó.

El amor propio, su mejor consejo

De sus romances fallidos, Danna se queda con una gran lección, misma que le mostró el camino del amor propio, un aspecto que dijo, es indispensable para abrir los ojos y salir de relaciones tóxicas en cualquier ámbito de la vida:

“El entender que, hoy en día, tengo que amarme primero a mí, para poder amar a alguien más, aunque es muy cliché y trillado lo del amor propio que todavía le falta a muchas personas entender, me hace feliz que hoy en día sea un movimiento que también esté allá afuera y que se siga motivando a la gente a salir de esas relaciones tóxicas, porque hay muchos índices de tóxicos, hay amigos tóxicos, padre tóxicos, familiares, por supuesto parejas, hasta uno puede llegar a ser tóxico y no te das cuenta; entonces, eso es algo que uno va aprendiendo, la vida te va enseñando, son lecciones. Creo que mientras podamos informar más y sea a tiempo, es mejor, creo que entre más ruido se haga esto puede ir disminuyendo”, finalizó.