Dará cátedra actoral con humor - Noroeste

Dará cátedra actoral con humor

La actriz y cantante visitará Culiacán este martes, junto con Marjorie de Sousa, Sergio Sendel y Gabriel Varela

Claudia Peralta

CULIACÁN._ El matrimonio perjudica la salud seriamente cuando no hay honestidad. Este martes, Laura Flores, acompañada de Marjorie de Sousa, Sergio Sendel y Gabriel Varela compartirán en escena las diversas situaciones que pasan dos parejas, en el auditorio MIA.

La también cantante está feliz de regresar a la capital del estado, donde dice come rico y puede adquirir lo mejor de la moda, para ofrecer dos funciones, a las 19:00 y 21:15 horas.

"El matrimonio perjudica seriamente la salud es una puesta en escena divertida, porque tenemos ya un compromiso con el público del entretenimiento, pero también tiene un momento conmovedor de ver a las parejas y todo lo que les pasa y cómo lo sufren", comentó vía telefónica Laura.

"Hay parejas que no saben cómo salir de ese agujero, ya sea por ego, porque no se comunican; porque la infidelidad no es algo que viene y dice: 'si yo te soy infiel', por lo general lo descubre en la movida".

La actriz da vida a Laura, una mujer intrépida, estresada y muy desesperada, que está harta de la vida que vive y se quiere divorciar, pues ya le aguantó mucho, y no sabe cómo decirle al marido: 'estoy hasta el copete'.

Laura pasa por muchos estados de ánimo y se mueve por muchos estados de ánimo y ese el reto.

"Nos vemos en el teatro, no se la pueden perder porque se van a divertir. Marjorie es una gran actriz, venezolana de nacimiento, pero mexicana de corazón, muy querida. Sergio Sendel es un actor de trayectoria larga y de éxito y Gabriel Varela, que es un productor tan exitoso en teatro y ahora lo van a poder disfrutar como actor".

-¿Cómo se encuentra en este momento de su vida?

"Feliz, agradecida, voy para 41 años de carrera, son muchos años y lo más importante en esta carrera es reinventarse, seguir trabajando, no atorarse en una zona de confort, decir: 'ahora qué nuevo reto tengo'. Esta obra, que difícil está, pero si un actor no hace teatro se muere, el actor que hace teatro brilla en la pantalla cuando hace televisión, de lo contrario se vuelve un muñequito de plástico en la pantalla chica", dijo.

"Le doy gracias a Dios que tengo las opciones y productores como Gabriel Varela que creen en mí y que me invitan a trabajar dándome roles difíciles, hay mucho trabajo y eso me mantiene estable, el día que no tenga trabajo quién sabe cómo me vaya emocionalmente, creo que no muy bien, por eso tengo que seguir activa".

Revela el consejo para estar esbelta

Laura compartió en sus redes hace unos días una fotografía en bikini ganándose la admiración del público, ya que luce espectacular, y conservando la figura de siempre.

"Sentí bien padre, pues oye a los 54 años que te piropeen, que te ves bien en bikini... te levantan el animo", dijo entre risas la artista.

-¿Cuál es el consejo para mantenerse?

"En primer lugar cerrar el pico, comer sano, no al hartazgo, la gente que piensa que para bajar de peso hay que matarse de hambre está totalmente equivocada", aseguró.

"Por ejemplo yo me tomo la mitad de una copita tequilera todos los días en ayunas de vinagre de manzana y después de eso, mucha agua y si le puedes echar limón mejor; son tips que he adquirido con los años".

Laura dice que tiene azúcar y colesterol alto, además es hija de diabéticos, por eso busca las opciones más naturales que se puedan, además de hacer ejercicio.

EN CORTO

-Actualmente, Laura Flores participa en la serie Mi familia perfecta, en la que da vida a Irma Solís y su familia es indocumentada viviendo en Estados Unidos.

-En cuanto a la música, Laura hizo un show en noviembre en el Lunario, pero debido a las grabaciones de la serie paró de hacerlo, sin embargo los retomará, aunque siente que es más amor al arte que negocio.

-Se llevará de vacaciones a sus hijos a Japón en el verano.

-Anteriormente hizo la obra Hijas de su madre.