Dave Martínez encuentra distracción en su granja

Trabajar largas horas con un fondo de césped verde no es nada nuevo para Dave Martínez. Es un día más en la oficina para él durante la temporada como mánager de los Nacionales. Pero este año, en vez de tener la tarjeta de alineación en su mano, tiene una herramienta y en vez de tener el terreno de beisbol enfrente, tiene una granja de 350 acres.

“Tengo esta granja, pero nunca pensé que pasaría tanto tiempo aquí”, dijo el timonel de ascendencia puertorriqueña el viernes en una teleconferencia. “Estaba supuesto a ser un lugar para el invierno”.

Martínez está en aislamiento en su hogar de Tennessee durante la pandemia del coronavirus. Cada mañana se levanta y hace 40 minutos de ejercicios en una bicicleta estacionaria. Tiene algunas responsabilidades relacionadas al béisbol, pero después de eso, se mantiene ocupado con múltiples actividades al aire libre.

“Reparar cercas, podar árboles”, dijo Martínez. “Tengo como 110 acres de césped que tengo que podar”.

El cambio de escenario le ha otorgado a Martínez un nuevo plan de acondicionamiento. Entre sus labores en la granja y sus ejercicios en bicicleta estacionaria, estima quemar unas 2 mil calorías al día.

“Hay mucho trabajo que hacer”, afirmó Martínez. “Para mí, es bueno estar aislado porque no estoy atrapado en un condominio o apartamento, como estaría en D.C. Pero dicho eso, me encanta que mi patio sea el Nationals Park. Lo disfruto. Lo extraño mucho y no veo la hora de poder regresar”.

Martínez está preparado para la temporada de beisbol y se comunica regularmente con sus jugadores, con los instructores y con la oficina. Está pendiente de cómo están los jugadores y sus familiares, al igual que está atento a sus entrenamientos.

“Cada día me despierto y trato de enfocarme en cómo estarán los chicos y lo que podrían necesitar para estar preparados para la temporada”, dijo Martínez.

Martínez no quiere especular sobre cuándo y dónde se jugará beisbol nuevamente, pero sabe que los Nacionales tienen pendiente celebrar su título de Serie Mundial del 2019.

“Queremos alzar el banderín con nuestros aficionados”, afirmó. “Queremos recibir nuestros anillos frente a los fans. ¿Cuándo? No lo sé, pero queremos que sean partícipes. Para mí es algo importante. Queremos que todos sean incluidos”.

“No veo la hora de poder regresar a mi propio patio”, culminó.