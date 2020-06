David Guetta recolecta mÃ¡s de 400 mil dÃ³lares en su segundo concierto de United At Home en NY

David Guetta recolecta más de 400 mil dólares en su segundo concierto de United At Home en NY

El evento se transmitió en todas las redes sociales de Guetta y algunos seguidores tuvieron acceso exclusivo a la sala de videoconferencia de Zoom y aparecieron en la transmisión

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo).- El DJ y productor francés David Guetta se unió a la iniciativa de la MLS y realizó su segundo concierto de United At Home en una azotea de Nueva York, donde logró recaudar más de 400 mil dólares para donarlos a organizaciones que luchan contra el coronavirus.

El evento se transmitió en todas las redes sociales de Guetta, quien comentó que “sería algo muy especial” y los espectadores podrían disfrutarlo desde casa.

Algunos fanáticos recibieron un acceso exclusivo a la videoconferencia de Zoom y formaron parte de la transmisión

“Después de #Miami … ¡Prepárate para el próximo capítulo! #NYC es una de mis ciudades favoritas! Es un honor poder hacer algo para ayudar a la ciudad durante estos tiempos perdurables. ¡Estamos planeando algo muy especial que se puede disfrutar desde todos los hogares del mundo! Nos vemos el 30 de mayo – 7pm EDT”, escribió en Instagram.

Durante el segundo concierto virtual comentó que realizó un remix de una canción que habla sobre Nueva York y que se encontraba realizando versiones especiales que las personas no pueden escuchar habitualmente.

“Realmente estoy tratando de hacer que el espectáculo sea único. Incluso mis éxitos como ‘I Got A Feeling’, ‘Sexy Chick’, ‘Titanium’, estoy tratando de hacer versiones que la gente no pueda escuchar cuando escuchan la radio”, dijo.

También alentó a sus seguidores a encontrar formas de contribuir, pues desde un dólar era suficiente y que no era necesario otorgar diez mil para poder apoyar.

“Vamos a superar todo esto juntos. Este es realmente un momento que muestra cómo el mundo necesita estar unido y eso es siempre lo que hago… he estado tratando de hacer con mi música, unir a la gente… todos somos iguales ante esta enfermedad”, afirmó.

Los 445 mil 332 dólares conseguidos por los donativos realizados en davidguetta.com/donate serán repartidos entre The Mayor’s Fund to Advance New York City, Feeding America, Fondation Hopitaux de Paris y el Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 de la OMS.

David Guetta es un DJ francés y también es uno de los productores más cotizados, ha trabajado con artistas como Rihanna, Akon, Lady Gaga, Sia, Nicki Minaj, Kylie Minogue, Justin Bieber, entre otros; además ha vendido más de 45 millones de discos en toda su carrera.