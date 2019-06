David Ortiz es herido de bala en la espalda en Dominicana; se reporta fuera de peligro

El ex beisbolista de las Medias Rojas de Boston, David “Big Papi” Ortiz, resultó herido en la espalda por un impacto de bala en Santo Domingo, República Dominicana.

Ortiz se encontraba en el centro nocturno Bar Dial en la Avenida Venezuela en Santo Domingo, informó la cadena CNN.

El pelotero dominicano de 43 años se encontraba saliendo del lugar, cuando un sujeto disparó contra su persona, y lo hirió, por lo que tuvo que ser llevado al Hosital Abel González. El hombre que aparentemente realizó el disparo fue detenido por las autoridades de Dominicana.

Se presume que el balazo fue en la espalda y salió por el abdomen, por lo que tuvo que ser trasladado de forma inmediata al centro de salud fue operado y los médicos lo reportaron ya fuera de peligro.

Intento de asalto, el presunto móvil de la agresión

Se dice que David Ortiz habría sufrido un intento de asalto, y al intentar escapar, el presunto asaltante habría disparado contra el dominicano.

El individuo que presuntamente disparó al pelotero, es atendido en el hospital Doctor Darío Contreras, luego que fuera golpeado por una multitud que lo persiguió tras el hecho, informó el Servicio Nacional de Salud (SNS).

Según el director del establecimiento de salud, doctor José Aponte, el paciente presenta herida contusa en cráneo, trauma cerrado de tórax, trauma rodilla izquierda y pierna derecha, resultado de los golpes propinados por la multitud que rodeaba el centro de diversión donde se originó el incidente.

El sujeto se había desmontado de una motocicleta, se acercó al Ortiz y le disparó por la espalda.

Ortiz, de 43 años, bateó 541 jonrones durante 20 campañas en las Grandes Ligas, incluidas 14 con los Medias Rojas. Ayudó a que Boston ganara tres títulos de la Serie Mundial, y se retiró después de la temporada de 2016.

En 10 ocasiones fue elegido al juego de Estrellas y en dos se le nombró el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial (2004 y 2013).

Ante el hecho, el mundo del beisbol expresó su apoyo al "Big Papi".

