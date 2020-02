De Adam West a Daredeveil: Fans comparan traje de Robert Pattinson para la cinta de The Batman

MADRID._ Matt Reeves ha compartido a través de Twitter las primeras imágenes de Robert Pattinson en The Batman, un video en el que el actor luce el nuevo traje del superhéroe. A pesar de la brevedad del clip son muchos los detalles que se pueden captar, entre ellos las numerosas referencias del atuendo a versiones pasadas del superhéroe.

Los fans han señalado el parecido entre la versión de Pattinson y la de Adam West, quien dio vida al personaje en la serie original de Batman. Al igual que la máscara de West, la de Pattinson parece tener una costura que comienza en el cuello y conecta la parte frontal con la parte posterior.

También tiene costuras alrededor de la nariz y la zona de las cejas muy pronunciadas, lo que parece ser una variación de las líneas en color azul que aparecen en la careta de West.

Tras el lanzamiento del video Daredevil se ha convertido en tendencia en Twitter, ya que son muchos los que han visto un enorme parecido entre el vigilante y el personaje de la serie de Netflix encarnado por Charlie Cox. Ambos lucen una máscara que deja media cara al descubierto, así como una armadura, pero más allá de eso ha sido la iluminación roja del vídeo la que ha provocado esta comparación.

Who wore it better? Daredevil or #TheBatman ? pic.twitter.com/RFEi97Br1J