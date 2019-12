De gala se visten alumnos de la Academia Atlas Escuinapa al recibir sus nuevos kits

En el evento se presentó a la nueva embajadora de la academia rojinegra, Danna Paola Meza Delfín

Noroeste / Redacción

01/12/2019 | 10:43 AM

ESCUINAPA._ Evento de gran gala en Escuinapa brindó el sábado la Academia Atlas-Matamoros de esa ciudad, al entregar 80 nuevos kits de entrenamiento a sus alumnos (que se integran por playera oficial y cilindro de hidratación).

Además, la clase, belleza, elegancia y distinción estuvo a cargo de su nueva embajadora de la academia, Danna Paola Meza Delfín, que estará al frente de los rojinegros en la temporada 2019-2020.

En la mesa de honor estuvieron José Crescenciano Barrón, promotor deportivo del Ayuntamiento; Ismael Burgueño Nieblas, ex Presidente Municipal de Escuinapa; Itzamara Muñoz, de la UAdeO en representación de la directora Romana Rubio; José de Jesús Rodríguez Flores, del Centro de Integración Juvenil; Juan Sebastián Osuna López, ex alumno de Atlas Escuinapa, y actual padre de familia de dos alumnos; Ulises López, ex futbolista profesional de Atlas y actual entrenador en la academia.

Ademas de estas instituciones, se agradeció el apoyo para el evento de la Dirección de Deportes de Escuinapa, Radio La Kañona 94.3 FM y Coca Cola de Escuinapa.

Más de un centenar de alumnos, padres de familia, invitados de honor y público en general se dieron cita en el Estadio Perla Camaronera, dirigidos por el fundador de Atlas en Escuinapa, Alberto Partida, quien anunció la llegada de la nueva embajadora, quien entró al estadio en medio de una doble valla de académicas y atlistas.

“Será un honor encabezar los eventos del ciclo festivo del 25o. aniversario de nuestra academia, a partir del 2020. Atlas y Rafael Márquez nos han reconocido y es motivo de orgullo para todos los atlistas, que desde 1996 han escrito esta historia”, dijo Danna Paola.

Los kits personalizados, financiados por los padres de familia y con un diseño innovador, tienen el lema de “la furia rojinegra” y los escudos del Atlas de Guadalajara y de Catedráticos, proyecto propiedad de Rafael Márquez.

Alberto Partida dijo que están llegando a la fecha exacta del 24 aniversario en mayo del 2020.

“El año 24 está corriendo y se completa justo el 15 de mayo. Así iniciará el ciclo festivo del año 25, que comprenderá eventos culturales, deportivos, masivos y lleno de personalidades de alto nivel, que durante un año entero festejarán al Atlas en Escuinapa. Y con varios proyectos que abarcarán a más disciplinas deportivas, pues siempre promovemos a todos los deportes. Prueba de ello es la alianza con Venados de Mazatlán”, finalizó.

PARA SABER

Las inscripciones siguen abiertas, de lunes a viernes, a las 16:00 horas en el campo Atlas-Matamoros de Escuinapa y al celular 6693 26 94 93.

LEER: Atlas Escuinapa participa en desfile deportivo del 20 de noviembre