De puro corazón siempre con mis Chivas de Guadalajara: José José

CIUDAD DE MÉXICO._ José José fue el invitado especial en la ceremonia del Salón de la Fama de 2017, el “Príncipe de la Canción” se declaró un mal deportista en su juventud, pero dejó una frase para el recuerdo para las Chivas de Guadalajara.

El cantante de baladas como “Gavilán o Paloma” y el “Triste” falleció a los 71 años y dejó un gran legado en la industria de la música. El nacido en Azcapotzalco nunca fue seguidor de los deportes, pero aseguró su amor por el conjunto Rojiblanco.

“Yo fui muy mal deportista, pero de puro corazón siempre con mis Chivas de Guadalajara”, fue lo que declaró en esa ocasión José Rómulo Sosa Ortiz (nombre verdadero) cuando le cedieron el micrófono en la ceremonia celebrada en Pachuca hace dos años.

Por último, el 26 de enero de 2018, Marysol Sosa puso una encuesta en Twitter acerca del club favorito de su padre, en la cual confirmó su pasión por el Rebaño Sagrado.

Ok ok, pues estuvo muy parejo. Pero... no son las 🦅, no son los 🐎, ni los ⚡️... Así es, nuestro Príncipe es 🐐!!!!! Gracias por participar! Bendiciones a todos!