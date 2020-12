Debe privilegiarse la salud: Hoteleros

Buscarán reenfocar sus estrategias para que la pérdida por reservas para esa fecha, no les genere estragos y atraer turistas tras la cuesta de enero

Alma Soto / Marco Santos

Si bien ya se tenían reservaciones para los días de Carnaval, lo importante en estos momentos de pandemia sanitaria por el SARS-CoV-2 es privilegiar la salud, manifestó José Ramón Manguart Sánchez, líder de la Asociación de Hoteles Tres Islas.

El Gobierno Municipal decidió, tras una consulta pública, que no se realizará el Carnaval Internacional de Mazatlán 2021.

Dijo que no tener, en ese momento, el dato exacto de las reservaciones que ya tenían los hoteleros adheridos a la asociación para dimensionar cuántas personas decidirán mantener sus viajes en la misma fecha, quiénes podrían posponer o definitivamente cancelar.

Manguart Sánchez consideró que el Carnaval es un respiro entre la cuesta de enero y Semana Santa, y al no darse, tendrán que hacer una promoción más fuerte.

“En la cuesta de enero hay una contracción, tenemos un área de oportunidad, está el primer fin de semana largo del año, en febrero, por ello debemos dedicarnos a la venta dura, de promoción en precio, porque ahorita el factor precio influye mucho en el factor compra, debemos tener un mes o dos meses de promoción”, expresó.

Por su parte, José Gámez Valle, director de Mercadotecnia de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán dijo que la cancelación del Carnaval Internacional de Mazatlán 2021 fue la mejor decisión que se pudo haber tomado, en un contexto donde se corren riesgos de que se disparen los contagios de Covid-19 se si permiten las aglomeraciones.

Dijo que la máxima fiesta del puerto genera grandes beneficios a los hoteles ubicados en la zona de playa, pero lo fundamental es priorizar la salud.

"Ahorita hay que preservar la salud, ante todo", explicó Gámez Valle.

Y ante la cancelación de la máxima fiesta porteña, Gámez Valle destacó que el sector hotelero debe reenfocar sus estrategias para que la pérdida por reservas para esa fecha, no les genere estragos.

"Desde ya estamos redefiniendo estrategias de promoción para lograr con las ocupaciones e ingresos presupuestados. Tenemos la plena confianza en que el mercado nacional nos seguirá respondiendo, aunque todo el negocio se dará de último momento. No bajaremos la guardia en medidas protocolarias y sanitarias pro Covid-19, con esto Mazatlán seguirá liderando a nivel nacional", dijo.

Asegura Benítez Torres que está feliz

"Yo estoy feliz de que no haya Carnaval", aseguró el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, tras la consulta que impulsó su gobierno para que los ciudadanos se manifestaran en favor o en contra de la realización de la fiesta máxima de los mazatlecos.

Dijo que, aunque Mazatlán destaca en el País por el buen manejo del Covid-19, el Carnaval pudo haber recrudecido la afectación.

Estamos contentos porque el pueblo fue el que decidió, reiteró.

"Quiero felicitar a los que no participaron que ni se quejen, no tienen calidad para opinar, quien participó sí, dijeron no la mayoría, privilegiaron la salud de ellos y sus familias, y el pueblo decidió y no va a haber Carnaval", señaló.

Benítez Torres dijo que con los recursos que no se van a ir a la organización del Carnaval pueden hacerse muchas cosas, entre ellas apoyar a los enfermos de Covid-19, hacer más diagnósticos gratuitos, hacer más obra pública y no gastar lo que se gastaba.

Comentó que van a hacer una reunión con el sector turístico, pues el Carnaval genera mucho ingreso para la Ciudad, para ver qué se puede hacer, un evento al nivel de Carnaval, para que quienes ya tenía reservaciones en hoteles para esos días, no cancelen.

Respecto de esta declaración del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, José Ramón Manguart Sánchez, líder de la Asociación de Hoteles Tres Islas, dijo que no los citaron para el lunes, pero seguramente en algún momento tendrán esa reunión, puesto que tienen buena relación con el Gobierno Municipal.