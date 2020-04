DeclaraciÃ³n de MLB sobre posible plan para el 2020

BEISBOL

Declaración de MLB sobre posible plan para el 2020

En el comunicado, el máximo organismo del beisbol en Estados Unidos afirma que no están listos para respaldar ningún formato para organizar encuentros

Noroeste / Redacción

07/04/2020 | 11:30 AM

Major League Baseball emitió la siguiente declaración el martes:

“MLB activamente ha considerado varios planes de contingencia para el inicio de la temporada, cuando la situación de salud pública haya mejorado hasta el punto de que sea prudente hacerlo.

"Aunque hemos contemplado la idea de realizar partidos en una sede en particular como posible alternativa, no se ha llegado a ninguna determinación sobre esa opción ni hemos fijado un plan detallado. Hemos estado en comunicación con los oficiales del gobierno y de la salud pública, pero no hemos buscado ni hemos recibido el visto bueno de los líderes federales, estatales, locales ni del Sindicato de Jugadores para poner en marcha ningún plan.

"La salud y la seguridad de nuestros empleados, jugadores, aficionados y el público en general es lo primordial y en estos momentos y no estamos listos para respaldar ningún formato para organizar encuentros, debido a los constantes cambios en la situación de salud pública causados por el coronavirus”.