Defienden morenistas sinaloenses críticas del presidente al INE

El senador Rubén Rocha Moya y la diputada federal Yadira Marcos respaldaron los comentarios de López Obrador sobre el INE y otros órganos autónomas

América Armenta

Los morenistas no ven los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador como descalificaciones, sino como cuestionamientos hacia el actuar de viejas instituciones, entre ellas el INE, consideraron Yadira Marcos, coordinadora de la bancada sinaloense en la Cámara de diputados, y el Senador Rubén Rocha Moya.

“En principio, el presidente no está descalificando las instituciones, lo que ocurre es que estamos cuestionando, empecemos por ahí el funcionamiento de las viejas instituciones entre ellas está el INE”, dijo el senador, “es que los órganos autónomos se han convertido, han sido o son cada uno de ellos una casa burocrática costosísima y es justamente eso el tema que contrasta mucho con la austeridad republicana”, agregó.

“El INE no está exento de las críticas y la primera crítica que hace el presidente es que es muy costoso, es el órgano electoral más costoso no de América Latina sino del mundo, no tiene justificación y junto con ello hay que decir que no está exento de irregularidades en el tema del manejo de las elecciones”.

Dijo que como ejemplo están las elecciones del 2016 a las que consideró fraude y que estaba en IFE, antecesor del INE.

Estos órganos autónomos, manifestó Rocha Moya, se han convertido en una segunda administración o en un segundo gobierno en paralelo a lo que es la administración central y dijo que López Obrador quiere que se aproveche a las secretarías.

“Se acostumbró en los regímenes anteriores, particularmente en los del PRI y del PAN que prácticamente las secretarías no hacían nada o lo hacían los órganos autónomos o los consultores externos y de lo que se trata es que el personal que tiene contratado este país en la administración central y en las descentralizadas también, como es el caso del Issste o del Seguro Social, se ocupen de las tareas”, refirió.

Además de que declaró que el hecho de que el personal ya contratado haga las tareas evita que se estén creando gastos innecesarios a un gobierno paralelo y que sirve para acabar con los intermediarios.

“Es fundamental acabar con el intermediarismo, el intermediarismo es corrupto, esos que antes se encargaban de gestionar los apoyos, presuntos apoyos a la gente, se quedaban con los apoyos y nunca llegaban ahí, una corrupción enorme ese tipo de políticas, ahora lo que el presidente ha impuesto es que el apoyo llegue directamente a la gente”, enfatizó.

El senador también consideró que es a partir de este intento por terminar con los intermediarios que los grupos opositores se molestaron y empezaron a decir que los beneficios no llegaban a la ciudadanía, pero que en realidad sí estaban llegando, pero directamente a quienes lo necesitaban.

Este régimen encabezado por Andrés Manuel López Obrador, detalló el senador morenista, está cuestionando las instituciones, no es que vaya contra las instituciones, va contra lo viejo y contra los vicios de las antiguas instituciones y que se quieren corregir.

“Los órganos autónomos son los únicos que han acudido a la Corte para inconformarse porque les han querido imponer un sueldo menor al del presidente, si la Constitución dice que nadie debe ganar más que el presidente, pero ellos consideran que sí deben de ganar más… yo creo que el tema central es que este nuevo régimen está tratando luchando por cambiar de fondo las cosas, no es una cuestión circunstancial ni superficial la del presidente en ese aspecto, es esencial, es parte de la teoría de transformación de ese país”, concluyó.

Nuevo Consejo

“En realidad Andrés Manuel -López Obrador- no está en contra de las instituciones, como siempre han querido vender esa idea, Andrés Manuel simplemente lo que está diciendo es que él quiere que las cosas se hagan de la forma correcta en todas las instituciones”, comentó la diputada federal Yadira Santiago Marcos.

Agregó que especialmente el INE tiene que dar el ejemplo y debe de predicar en el tema de la transparencia, y con la renovación de consejeros electorales espera que se fortalezca la institución.

“Va a haber una buena oportunidad ahora que se van a renovar los consejeros del INE, en esta nueva selección que van a ser cuatro, creo que será una buena oportunidad para poder mejorar esa institución, creo que el comité tiene una gran tarea que es buscar los mejores perfiles para que puedan representarnos ante de INE”, concluyó.