Definen jugadores para la nueva eLigaMX

Este viernes arrancan los enfrentamientos con tres duelos

Sinembargo.MX

Con la actividad parada en las canchas de la Liga MX por el coronavirus, el futbol mexicano creó el campeonato virtual eLigaMX que iniciará el próximo 10 de abril.

En el torneo participarán los 18 clubes de la Primera División en un formato espejo al que se maneja en el Clausura 2020. Este día se revelaron los representantes de cada uno de los equipos.

El torneo se disputará con el mismo calendario que el del Clausura 2020 y se celebrará del 10 de abril al 7 junio donde los jugadores de lo equipos jugarán desde sus casas. Los partidos se jugarán en la consola de PlayStation y cada uno de los enfrentamientos tendrá una duración de 12 minutos. Aquí te mencionamos quienes jugará por cada club.

Este viernes los primeros juegos serán Necaxa vs. Monterrey (13:00 horas de Sinaloa), Cruz Azul vs. Atlas (14:00) y Puebla vs. América (20:00).

La mayoría de los jugadores de cada equipo son elementos jóvenes, no de mucho nombre o jerarquía en el futbol cancha, pero que son unas “figuras” en el virtual, de ahí que la idea de los clubes fue elegir a los mejores para llevarse el título.

América sí eligió a una de sus piezas importantes, al menos en el nombre, como Giovani Dos Santos, además del colombiano Nicolas Benedetti y Santiago Cáseres.

Cruz Azul eligió al hijo del “Chaco” Giménez, Santiago, como su referente, acompañado por Lucas Passerini y Jonathan Borja.

Las Chivas del Guadalajara van con Dieter Villalpando, Fernando Beltrán y Raúl Gudiño; Atlas con Ismael Govea, Luciano Acosta y Brayton Vázquez.

Así es que todo está listo, la Liga Virtual arranca este fin de semana y con esto se reactivará el futbol mexicano aunque no sea en una cancha real, pero que servirá de igual manera para fortalecer el “quédate en casa”.

ASÍ JUGARÁN

América: Nicolás Benedetti, Gio Dos Santos y Santiago Cáseres

Atlas: Ismael Govea, Luciano Acosta y Brayton Vázquez

Atlético San Luis: Antonio Portales, Carlos Gutiérrez y Luis Reyes

Cruz Azul: Jonathan Borja, Lucas Passerini y Santiago Giménez

Chivas: Dieter Villalpando, Raúl Gudiño, Fernando Beltrán

FC Juárez: Diego Rolan, Eder Borelli y Maximiliano Olivera

León: Ángel Mena, José Rodríguez y Nicolás Sosa

Morelia: Paolo Medina, César Huerta y Ángel Malagón

Necaxa: Carlos Guzmán, Jairo González y Daniel Álvarez

Pachuca: Cristian Souza, Kevin Álvarez y Romario Ibarra

Puebla: Brayan Angulo, Christian Tabó y Santiago Ormeño

Pumas: Juan Pablo Vigón, Alan Mozo y Luis Fernando Quintana

Querétaro: Marcel Ruiz, Jimmy Gómez y Jeison Lucumi

Rayados: César Montes, Erick Cantú y Luis Cárdenas

Santos: Josecarlos Van Rankin, Gerardo Artega y Raúl Rivero

Tigres: Nahuel Guzmán, Julián Quiñones y Francisco Venegas

Toluca: Felipe Pardo, Alan Medina y Diego Rosales

Xolos: Alexis Castro, Leandro González y Miguel Barbieri