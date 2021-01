Deja atrás el mundo de las drogas y a 'la Alfonsina'... hoy, está en el servicio público

‘Nunca miren atrás, siempre miren hacia adelante, porque lo oscuro se acaba y luego viene la luz”, aconseja Alfonso Magaña Gradilla a quienes salen del mundo de las drogas

Alma Soto

Dejar el mundo de las drogas no es fácil… reintegrarse a una sociedad que señala, pero no apoya, lo es menos, pero hoy Alfonso Magaña Gradilla agradece que tiene una oportunidad que no dejará ir.

Alfonso tiene hoy un trabajo digno. Recibe a quienes llegan al Palacio Municipal a trabajar o a hacer trámites, les toma les pregunta hacia donde se dirigen, les toma la temperatura y les ofrece gel antibacterial.

