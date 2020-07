Deja lluvia del jueves basura en CuliacÃ¡n, sobre todo en el sector Barrancos

Deja lluvia del jueves basura en Culiacán, sobre todo en el sector Barrancos

Protección Civil Municipal indica que no hubo afectaciones ni llamadas al 911 por la lluvia de la noche del jueves en la capital del Estado, pero sí se presentan grandes cantidades de basura en las calles, drenes, canales y arroyos del sur de la ciudad

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ La noche del jueves se presentó la primera lluvia moderada en Culiacán, misma que no dejó afectaciones, ni hubo llamadas al 911, pero sí se presentaron grandes volúmenes de basura, señaló Marco Antonio Martínez de Alba, director de Protección Civil Municipal.

El funcionario destacó que en general en la ciudad se vio mucha basura en las calles, arroyos, ríos y drenes, es por eso que pidió a la ciudadanía no tirar basura en las calles, ya que esto puede causar taponamientos en infraestructuras hidráulicas que se encargan de prevenir inundaciones.

"Anoche terminamos el operativo a las dos de la mañana y no se reportó ni siquiera encharcamientos de consideración, lo que sí vimos fue exceso de basura que bajaba por los ríos y por los drenes. Fue la primera lluvia un poco fuerte, pero no tuvimos más allá de eso ningún reporte, en el 911 no tenemos ningún reporte", señaló.

El jueves, Periódico Noroeste realizó un recorrido por los canales y arroyos del sur de Culiacán, ahí se cercioró que estos cauces tenían mucha basura y grandes cantidades de tierra, uno de los lugares que más tenía basura eran los ubicados en el sector Barrancos, mismo sitio que de acuerdo a Protección Civil Municipal hubo más desechos.

"En general fue toda la ciudad, pero donde sí hubo un poco más, y se notó, fue acá en Barrancos, en el sector Barrancos... aquí el tema es lo que siempre hemos pedido, que nos ayuden a no tirar la basura a los drenes y a los canales, eso nos taponea el agua, y después tenemos las consecuencias", indicó.

Martínez de Alba subrayó que esto fue lo único negativo que dejó la precipitación del jueves, no hubo encharcamientos, vehículos varados, llamadas al 911, fue una lluvia que no dejó afectaciones.

"No tuvimos ni un vehículo varado, terminamos a los dos de la mañana de hacer los recorridos en toda la ciudad, y ni siquiera un vehículo varado o atorado, nada", afirmó.