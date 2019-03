Delia Barraza comparte su receta del Ã©xito ante Ejecutivos de Ventas

Delia Barraza comparte su receta del éxito ante Ejecutivos de Ventas

La directora general de la cadena de laboratorios en Sinaloa compartió ante los Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Culiacán algunas de las técnicas que utiliza en su día a día, así como algunas reflexiones de lo que significa ser un empresario en el Siglo 21

Heriberto Giusti Angulo

23/03/2019 | 12:45 AM

CULIACÁN._ La empresaria sinaloense Delia Barraza Sámano destacó asuntos relacionados con el enfoque al cliente, con la cultura organizacional de las empresas, y con la necesidad de generar “empresas inteligentes” en constante aprendizaje del cambiante mundo, ante los Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Culiacàn.

“Cuando solucionas un problema, hay cinco esperándote. No hay una 'receta' mágica para el éxito, pero yo les voy a compartir algunas de las cosas que nosotros hacemos en el laboratorio”, reflexionó este sábado.

“Con la globalización, estamos viviendo la nueva era empresarial: surge la empresa inteligente, aquella empresa que es capaz de generar conocimiento, de inventar, de aprender, de crear nuevas formas y sistemas de trabajo”.

Barraza Sámano destacó que un ingrediente principal para el éxito de cualquier empresa es ofrecer un servicio al cliente con calidad excepcional.

“Ahora, no tenemos de otra mas que ofrecer un valor agregado; ahora, ser los mejores es el único camino. Ya no bastan las sonrisas, la excelencia, el saludo: eso ya no es suficiente. ¿Y cómo lo vamos a hacer?”, cuestionó.

“Hay que escuchar al cliente ahora. Entenderlo. Investigar sus necesidades. Superar sus expectativas. Cumplir con las promesas de servicio y nunca prometer cosas que no pueden cumplir. Ahora el cliente tiene, más que nunca, dónde elegir”.

La empresaria añadió que para destacarse en el ambiente empresarial es necesario que las personas encargadas del servicio al cliente posean las virtudes del profesionalismo y la ética.

“Hay muchas empresas que ofrecemos lo mismo. ¿Cómo distinguirnos nosotros de la competencia? ¿Cómo creen que lo podemos hacer?”, inquirió.

“Profesionalismo y ética. Lueguito uno se da cuenta cuando está en frente de una persona profesional. Un profesional conoce bien el producto o servicio que está ofreciendo, inspira confianza, le habla a la gente de una forma que la gente no tiene más qué decir, 'Me está diciendo la verdad'. Pero para esto hay que conocer, perfectamente bien, qué es lo que vendes, qué es lo que estás ofreciendo. Ser profesional y no vender cosas nomás por vender”.

También hizo énfasis en otro ingrediente más para alcanzar el éxito: la cultura organizacional, la manera en cómo se trata a las personas dentro de la empresa.

“Otra de las cosas qué hacer es cuidar a nuestra gente, a nuestro capital humano. Es el activo principal de una empresa. La nueva regla de oro es: 'Trata a tus colaboradores como tú quieres que traten a tus clientes'. A los colaboradores hay que enamorarlos también... y yo les digo colaboradores, nunca les digo empleados”, expresó.