Demandan comuneros se hagan pagos directos, justos y desestimar asamblea

Los comuneros presentes desestimaron lo acordado en la última asamblea que tuvo lugar el 19 de enero donde entre otras cosas se les prohíbe movilizaciones por inconformidad y una cuenta común para los pagos, por los que pidieron sea invalidada al violar sus garantías.

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Al asegurar que son objeto de atropellos por parte de representantes y asesores, comuneros de Santa María, pidieron se realicen los pagos de forma personal, durante reunión con representantes de Gobierno del Estado, Congreso del Estado y municipales.

Los comuneros presentes desestimaron lo acordado en la última asamblea que tuvo lugar el 19 de enero donde entre otras cosas se les prohíbe movilizaciones por inconformidad y una cuenta común para los pagos, por los que pidieron sea invalidada al violar sus garantías.

El encuentro fue en conocido hotel de la ciudad y fue encabezada por José Joel Boucieguez, Subsecretario de Gobierno del Estado; los diputados Alma Rosa Garzón, Irene Herminia Blanco Becerra, Graciela Domínguez, María Victoria Sánchez, Edgar González; Feliciano Castro en representacion del senador Rubén Rocha Moya, y el secretario del Ayutamiento Local, Maximiliano Mora.

Tras exponer los motivos de la reunión se dio el uso de la voz a los comuneros quienes entre otras cosas se destacó la desconfianza con el actual abogado de la comunidad, por lo que pidieron que todos los miembros validen convenios con la autoridad.

Cabe mencionar que hasta el momento ha sido en dos ocasiones las que se ha cambiado la mesa negociadora ante presuntos malos manejos.

Se enfatizó además que la comisión conformada por comuneros y autoridad no desaparezca pero sobre todo cumpla puntualmente su cometido de velar por la legalidad y los derechos de los ciudadanos."De preferencia que lleguen los cheques de cada uno. Le pedimos mucho licenciado que no atiendan al abogado sólo, habemos cuatro, en el comité, la directiva, el abogado y el asesor, que tenga acompañamiento le pedimos de favor", expuso Horacio Ávila.Otros requerimientos planteados, es que se le de celeridad a la construcción al nuevo centro de población ante la amenaza de que dar las viviendas inundadas y que sean beneficiarios de proyectos como pesca, turismo y generación de energía.Julio Alfonso Ávila, demandó que se entere a todos los comuneros los avances por medio de un plan de trabajo y en un ejercicio de transparencia no sólo a la mesa directiva."Para nosotros es importante el pueblo, pero es más importante que sepamos de qué estamos hablando de los avalúos, de los bienes maderables, de los bienes distintos a la tierra, de los bancos de material, de los daños", externó.La reunión se extendió por más de dos horas donde el intercambio se extendió en la manifestación de compromiso mutuo en que la presa se concluya.

Piden no olvidar a comuneros que siguen en Santa María.

Ante la falta de que los recursos se diseminen, sumado a la falta de empleo los comuneros expusieron la crítica situación que viven sus compañeros que permanecen en Santa María."Le digo a los diputados que vayan a Santa María y vean a las personas que están allá, a veces comen tortilla con sal... Hay una incertidumbre muy grande compañeros", dijo Gilberto Iribe.Destacó que las personas ya no pueden cultivar sus tierras, que era su principal ingreso, ante el temor de que queden bajo el agua.Así también se destacó que la gran parte de la población es adulto mayor, y sin escolaridad que le permita buscar empleos.De ahí refirió que es urgente que fluyan los recursos de sus tierras además de programas de fomenten al empleo.