Demi Lovato reaparece en público y comparte su proceso de aceptación física

La cantante habla 16 meses después de ser internada por una sobredosis y se encara con sus haters

Noroeste / Redacción

LOS ÁNGELES._ Demi Lovato reapareció en público tras una rehabilitación por sobredosis que la ha mantenido alejada de la vida pública y de los escenarios más de un año. Y lo ha hecho dando una lección de autoestima, tal y como ha ido avanzando estos últimos meses en sus redes sociales, celebrando los avances en su salud y publicando fotos sin retocar.

La cantante, de 27 años, participó como invitada en un acto de la revista ‘Teen Vogue’ el pasado domingo, y visiblemente recuperada de sus adicciones, se dirigió a sus fans, citó lavanguardia.com:

“En los últimos cinco años he aprendido que no vale la pena vivir a menos que estés haciéndolo para ti misma. Si estás tratando de ser alguien que no eres, o intentando complacer a otros, a la larga no va a funcionar”, comentó.

“No cambiaría la dirección de mi vida por nada. Nunca me arrepentiría de nada. Amo a la persona que soy hoy”.

La ex estrella de Disney, que el 24 de julio del 2018 sufrió una sobredosis que le llevó a estar hospitalizada, lamentó que haya personas que aprovechan el escudo de las redes sociales para criticar u opinar sin empatía:

“Cuando dices cosas, me afecta. Intento no mirar, pero lo veo. Creo que es importante recordar que también soy humana”.

Durante la conversación, la intérprete de Really don’t care , que este verano ya mostró una foto sin editar donde se apreciaba su celulitis, también habló de la forma en que ella entiende la autoaceptación física:

“Solía mirarme en el espejo si estaba teniendo un mal día y decía: ‘Amo mi cuerpo, estás maravillosamente hecha’. Pero no lo creía. No tengo que mentirme a mí misma y decirme que tengo un cuerpo increíble... Sólo quiero que la gente recuerde que soy cantante”.

También admitió que aunque predicaba sobre la positividad corporal, sólo recientemente ha llegado a “estar bien” con su figura.

La cantante, que ha sufrido durante muchos años un trastorno también practicaba ejercicio de manera obsesiva.

Obsesión por el ejercicio

“Durante años he lidiado con un trastorno alimentario y cada vez que estaba en el gimnasio lo hacía hasta extremos poco saludables”, reveló, al tiempo que explicaba que, en lugar de someter a sus cuerpo a más estrés, en octubre decidió tomarse un tiempo libre sin gimnasio.

Sobre sus planes de regresar a la música, la artista reconoció que se lo tomará con calma:

“Me muero por lanzar nueva música, pero todo a su debido tiempo”.