Denuncia CNDH a la Sedena por inacciÃ³n en la explosiÃ³n de Tlahuelilpan, Hidalgo

Denuncia CNDH a la Sedena por inacción en la explosión de Tlahuelilpan, Hidalgo

Según la queja de la CNDH, señala que investigarán posibles omisiones en la actuación de servidores públicos federales y municipales

Noroeste / Redacción

21/01/2019 | 08:39 AM

MÉXICO._ El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, afirmó este lunes durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, que recibieron una denuncia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por inacción en la explosión de una toma clandestina en el ducto de Tlahuelilpan, Hidalgo, acontecida la noche del viernes pasado.

“Ya se recibió una demanda en contra de la Secretaría de la Defensa de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, acusando al Ejército de inacción en el caso de Hidalgo, claro que se va a responder, pero así están las cosas [...] Me informaron hoy de la queja en la mañana, en la reunión de las 6 de la mañana, me informó el Secretario de la Defensa, no tengo más información, en el transcurso del día les damos a conocer la solicitud, la denuncia, la solicitud de información” dijo el mandatario.

En la queja presentada por la CNDH se señala que investigarán posibles omisiones en la actuación de servidores públicos federales y municipales, además de que personal de la Comisión se ha reunido con directivos y médicos de 13 hospitales, ubicados en Hidalgo, Estado de México y la capital de la República para propiciar que se brinde la atención médica especializada a los heridos y se proporcione información a sus familiares.

“Sin prejuzgar sobre posibles responsabilidades y reconociendo la necesidad y trascendencia de las acciones que lleva a cabo el Gobierno Federal contra la sustracción ilegal de combustible en los ductos de Pemex, este Organismo Nacional, con base en sus atribuciones legales, inició de oficio un expediente de queja para investigar las posibles omisiones que, en su caso, se hubiesen presentado en la actuación de servidores públicos, federales, locales y municipales, para controlar la fuga que presentaba el ducto, así como para prevenir o intentar mitigar los riesgos de afectaciones a la población civil”, señaló la denuncia.

“Esta Comisión Nacional mantiene presencia con personal en carácter de observadores en las inmediaciones de la denominada ‘zona cero’ en que ocurrieron los hechos, y estará pendiente de la evolución de los acontecimientos para en su momento emitir el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda”, indicó la CNDH.