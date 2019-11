Denuncia comitÃ© fallas en la organizaciÃ³n del Festival de Rock Sinaloa 2019

Denuncia comité fallas en la organización del Festival de Rock Sinaloa 2019

Miembros del Comité Ciudadano de Eventos Culturales protestan por la falta de promoción oficial del festival a una semana de iniciar; Ramírez Bernal afirma que sigue en pie el evento

Leopoldo Medina

CULIACÁN._ A una semana de que se realice la vigésima segunda edición del Festival de Rock Sinaloa 2019, el Comité Ciudadano de Eventos Culturales se manifestó en contra del Instituto Sinaloense de Cultura por la decisión de no promocionar el evento, por lo que se deslinda de las fallas que puedan ocasionar la cancelación del evento.

Roberto Lizárraga, integrante del comité, platicó que el cartel oficial se filtró en las redes por decisión de ellos, debido a que el Isic no se ha hecho responsable en dar a conocer la información al público, ya que la rueda de prensa ha sido cancelada una y otra vez desde el mes de septiembre.

“El Isic no ha sido claro con nosotros del por qué se ha estado posponiendo esta rueda de prensa oficial, y ha sido de estarle dando vueltas a lo mismo una y otra vez, incluso nos enteramos que personas de la institución dijeron que el cartel que lanzamos era falso, y no es así, porque viene con sellos de la institución y las bandas que ganaron en las audiciones”, señaló Lizárraga.

Alejandro Monroy, otro integrante del comité, comentó que hasta el momento se desconoce la postura del instituto, no han dicho por qué se ha pospuesto llevar a cabo el lanzamiento oficial de festival de rock, y el por qué dicen que el cartel que se filtró es falso, cuando realmente la institución estuvo al tanto del concurso de carteles y quien fue el ganador.

“Fueron ellos (Isic) quienes finalmente dieron la versión final del cartel, como para que ahora digan que es falso, que no saben qué está pasando, cuando en realidad ellos tampoco nos han brindado la información apropiada, pero lo que se plasmó en el flyer es el resultado de la decisión del jurado quienes eligieron a las 12 bandas participantes”, destacó Monroy.

David Barraza, también integrante, compartió que para esta edición se recibieron más de 200 solicitudes de bandas que querían participar, no solo de Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, sino también de otros estados del país, e incluso del extranjero, destacando la relevancia que tiene el festival en sus 22 años de existencia.

“Para nosotros como comité, el Festival de Rock tiene un valor más allá de lo económico, tiene un valor cultural en el estado, por eso le tenemos mucho cariño, y aunque en años pasados el festival se fue para abajo, siempre hemos tenido la inquietud de hacer algo porque no vemos interés de parte de la autoridad, del Isic, para mejorarlo y llevarlo de la manera correcta”, indicó Barraza.

Acciones como esta destacó Barraza, no pueden ser permitidas en un evento de calidad y que ha dado buenos resultados a lo largo de 22 años, con convocatorias importantes, presentando a los mejores exponentes del rock, tanto locales como nacionales e incluso extranjeros.

Barraza señaló que a lo largo de la organización de esta nueva edición, el Isic no les ha proporcionado nada, que han sido ellos los que se han encargado de todo, limitándose sólo a avalar las acciones para difundirlas en las redes oficiales de la institución.

“Queremos transparencia, que nos digan qué está pasando con el festival, y obviamente que se le ponga atención, de nuestra parte hemos hecho nuestro trabajo, y a la fecha no sabemos si lo llevarán acabo, o si lo van a cancelar”, destacó Lizárraga.

El festival sigue en pie: Ramírez Bernal

En respuesta a los señalamientos, el director General del Instituto Sinaloense de Cultura Papik Ramírez Bernal descartó una posible cancelación del Festival del Rock, así como los presuntos malos manejos del recurso destinado a ello.

“El festival hasta ahorita sigue en pie, el manejo presupuestal nunca lo han conocido no sé por qué dicen eso. El rango de inversión es de 2 millones 200 mil pesos aproximadamente”, explicó.

Ramírez Bernal justificó el retraso para dar a conocer la cartelera del Festival del Rock porque primero se llevará a cabo el Encuentro Yoreme.

“Está el yoreme en medio, si anunciamos antes un festival que no va a suceder todavía restamos atención al programa que está en marcha. Ahorita toda nuestra atención, así como estuvo antes enfocada en Festival Cultural Puro Sinaloa, ahora está enfocada en el Encuentro Yoreme”, expuso.

“Después de que terminemos el yoreme entonces nos enfocamos en el Festival de Rock”, dijo.

Este fin de semana fue filtrado a través de redes sociales el presunto cartel de participación de bandas para el Festival del Rock 2019. Ramírez Bernal confirmó que se trata principalmente de las bandas que están contempladas para dicho evento

COMITÉ CIUDADANO DE EVENTOS CULTURALES

El comité ciudadano es un equipo ajeno o externo al Instituto Sinaloense de Cultura, integrado por personas con conocimientos, experiencia o participación en eventos culturales, este equipo es sin fines de lucro.

El comité se integró en enero 2017, al finalizar (en diciembre 2016) el festival de rock Sinaloa 2016, que al ver el declive del festival, decidieron apoyar en la gestión del mismo y mejorarlo. Los objetivos son que el festival mantenga su sentido original, apoyar impulsar y servir de plataforma a las bandas estatales que tratan de crecer en su carrera, manejar amplia transparencia en las decisiones que se toman sobre la selección de bandas, cartel, y bandas invitadas.

PROGRAMACIÓN DEL FESTIVAL DE ROCK 2019

El Festival de Rock está programado para realizarse en Mazatlán, Culiacán y Los Mochis en las siguientes sedes:

- 21 de noviembre, Mazatlán, frente al Museo Mazatlán.

- 22 de noviembre, Los Mochis en la explanada de la Escuela Vocacional de Artes.

- 23 y 24 de noviembre en Culiacán en el Parque Acuático.

Las bandas contempladas para participar son Genitallica, Dolores de Huevos, Demondeath, Serbia, Hello Seahorse, Ed Maverick, No Estamos Muertos, Calavera, Revenger Lupus, The Only One Standing, Mames Vincent, El Golgotha, Maldito Bipolar Aze Ávalos, Meguido, Memory Hill, Xylvia y Haikú.