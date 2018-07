Denuncia líder sindical desorden financiero en el Ayuntamiento de Angostura - Noroeste

Denuncia líder sindical desorden financiero en el Ayuntamiento de Angostura

Acusa que el personal no sale a trabajar porque no hay combustible para la maquinaria y vehículos, además de que el Alcalde incrementó sueldos y funcionarios

Sergio Lozano

ANGOSTURA._ La líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Angostura, Mirna Guadalupe Bojórquez Mascareño, denunció un desorden financiero en el que está sumergido el Ayuntamiento, ya que el personal está sin poder trabajar, porque no hay combustible para las maquinarias y los vehículos, además de que el Alcalde interino incrementó el número de empleados y hasta les incrementó el sueldo a sus allegados.

El único servicio que funciona y no al cien por ciento es la recolección de basura en la cabecera Municipal.

Agregó que creyeron que el Alcalde Eleazar Bojórquez Camacho, con toda la preparación que tiene, iba a hacer un buen papel, pero no fue así, "le quedó muy grande el saco".

“Como líder sindical lo hemos buscado y nunca nos ha dado una contestación a poner una cita para platicar de temas que tienen que ver con la operatividad del Ayuntamiento, ya que no le interesa ver ni resolver los problemas que el sindicato tiene”, comentó.

Bojórquez Mascareño indicó que para colmo de males, les cortaron la luz en las oficinas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, por lo que es otro factor de que el personal se la pasa sin trabajar desde ayer -martes.

“A nosotros sí nos afecta porque no quiero que la ciudadanía vea a la gente del sindicato sentada y que digan que no trabajan, porque las secretarias no tienen papel, tóners; esta muy atrasado el Ayuntamiento en estos momentos, sin decir que esto es un atraso de la comuna”, aclaró.

La líder del sindicato comentó que se les debe más de un millón de pesos en prestaciones al personal sindicalizado, que abarca desde uniformes, estímulos económicos, la prima vacacional y 14 jubilaciones, y en agosto se cumple otro plazo para otra entrega de uniformes.

Tachó además al Alcalde interino como un hombre sin palabra, pues no cumple lo que promete.

Otro de los señalamientos que hiciera la líder sindical en contra de Eleazar Bojórquez, Alcalde interino, es que además contrató a su cuñada, Maribel Fernández, como secretaria de la oficina de la Presidencia Municipal, y además tiene a dos sobrinas trabajando en distintas áreas del Ayuntamiento, a quienes les incrementó el sueldo, y otras cinco personas más que incluyó en la nómina en diferentes áreas del Ayuntamiento y del DIF.

Esto mientras se tiene a personal que son hijos de sindicalizados, que tienen el derecho de entrar a trabajar al Ayuntamiento, porque supuestamente no hay espacios para ellos.