Denuncia Morena que a empresas de familia de Quirino el SAT le condonÃ³ $20 millones, uno de los mÃ¡s altos de Sinaloa

Denuncia Morena que a empresas de familia de Quirino el SAT le condonó $20 millones, uno de los más altos de Sinaloa

El grupo parlamentario de Morena exhibió a aquellas empresas a las que se les han condonado impuestos en el Estado del 2007 al 2013, entre las que destacan Agrícola Tarriba, Country Club Culiacán, Ingenio Eldorado, SuKarne y Coppel

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Quirino Ordaz Coppel fue uno de los beneficiados con la condonación de impuestos, ya que a uno de sus hoteles se le eximió de pagar 20 millones 974 mil 070 pesos, exhibió el Grupo Parlamentario de Morena.

La bancada que es mayoría en la 63 Legislatura pidió a las demás fuerzas políticas dar una postura a favor de la exención de impuestos, iniciativa que se está promoviendo desde el Gobierno Federal, donde se pretende reformar el Artículo 28 para terminar con esta práctica que se normalizó durante muchos años, y que derivó en más de 400 mil 900 millones de pesos de entre el 2007 a 2018 que las arcas de la federación dejaron de percibir.

Los diputados de Morena nombraron algunas empresas que han sido beneficiadas con exención de impuestos del 2006 al 2013 en Sinaloa, en ellas destaca el hotel que pertenece al ahora Gobernador Quirino Ordaz Coppel, donde se le condonaron en 2008, 20 millones 974 mil 070 pesos, el Océano Palace.

Sin embargo a la empresa que más se le condonaron impuestos en ese lapso fue al Ingenio Eldorado, SA de CV, con una exención de 423 millones 083 mil 016 pesos; también figura la Agrícola Tarriba, con 139 millones 124 mil 343 pesos, y el Country Club Culiacán, con 29 millones 409 mil 441 pesos.

La empresa Coppel fue otra de los beneficiadas de la condonaciones de impuestos, pero fue en repetidas ocasiones, en 2007 con 6 millones 606 mil 643 pesos; en 2008, con 5 millones 201 mil 790 pesos; en el 2012 se le condonaron 311 mil pesos y la cifra más grande fue en el 2013, cuando se le condonaron 63 millones 970 mil 33 pesos.

Otras de las empresas beneficiadas fue SuKarne, con un monto de 7 millones 612 mil 743 pesos; Café Marino, propiedad de Javier Lizárraga Mercado, donde en 2013 se le condonaron un millón 724 mil 931 pesos, entre otras empresas que mostró el Diputado Juan Ramón Torres Navarro, vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Cecilia Covarrubias González criticó a los empresarios que "gozaron" de estos beneficios anteriormente, y argumentó posible tráfico de influencias en esas condonaciones.

“No pagar con oportunidad impuestos a la hacienda municipal o buscar mediante tráfico de influencias la exoneración de multas y recargos agravia al municipio, me refiero a las exoneraciones que resultan, de actos legales o no, pero que son sinónimo de tranza”, expuso Covarrubias González.

“¿Cuántos empresarios en Sinaloa tienen esos privilegios en el pago de impuestos, como de los que el gobernador acumula antecedentes, por lo menos tres en materia del predial y uno en relación al SAT? No se sabe. Lo legal no está a discusión, lo que se trata de subrayar es la ética vulnerada al amparo del tráfico de influencias y el sacrificio de los sectores productivos y sociales. Esto no puede seguir así”, añadió la morenista.

¿Qué dice la Ley?

Artículo 74._ La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá condonar las multas por infracción a las disposiciones fiscales, inclusive las determinadas por el propio contribuyente, para lo cual apreciará discrecionalmente las circunstancias del caso y, en su caso, los motivos que tuvo la autoridad que impuso la sanción.

La solicitud de condonación de multas en los términos de este Artículo, no constituirá instancia y las resoluciones que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al respecto no podrán ser impugnadas por los medios de defensa que establece este Código.

La solicitud dará lugar a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, si así se pide y se garantiza el interés fiscal.

Sólo procederá la condonación de multas que hayan quedado firmes y siempre que un acto administrativo conexo no sea materia de impugnación.