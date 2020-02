Denuncian falta de agua en el norte de la ciudad

Vecinos de los fraccionamientos Real del Valle, Real Pacífico, Hacienda del Seminario, Prados e Infonavit Alarcón, denunciaron fallas en el suministro de agua potable durante el fin de semana

Netzahualcóyotl Ceballos

Aunque algunos reportaron una presión débil en el suministro y otros un desabasto total desde el viernes hasta el domingo por la mañana, los entrevistados coincidieron en que el servicio no fue el habitual.

“Como que se va y regresa, y estábamos viendo que en otras casas sí de plano no hubo nada, pero está así desde el viernes”, declaró José María, habitante de Real Pacífico.

Dos vecinos más de Hacienda del Seminario dijeron que el servicio es irregular pero se agudizó durante el fin de semana.

“Hablábamos de eso precisamente, sí es común que falle pero ahorita como que ha estado fallando más, quién sabe a qué se deba, luego llamas a la Jumapam, te dicen que van a mandar a alguien pero nunca te mandan nada”, explicó uno de ellos.

Vía telefónica a Noroeste, también los vecinos del Fraccionamiento Prados del Sol denuncian la falta de agua potable en sus hogares.

Sin dar el número de reporte, señalan que a diario avisan del desabasto a la Jumapam, pero no acuden.

“Aquí vive mucha gente que trabaja en la Jumapam, pero no sé porqué ellos mismos no lo reportan, eso es un abuso, el recibo llega puntual, pero no el agua, y hasta la Jumapam te felicita en los recibos por ser cliente puntual, eso es también una burla, para qué queremos felicitaciones en el recibo, queremos agua”, dijo el señor Luis Esquerra, quien dijo vivir en el Infonavit Alarcón.

Por su parte, la gerencia de producción de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán informó que en cuanto al fraccionamiento Hacienda del Seminario, la falla de origen es por la constructora que no ha hecho lo debido.

En cuando a los otros dos fraccionamientos se desconocieron las causas pero se anunció una revisión.