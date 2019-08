Denuncian PAN y PRI trato discriminatorio contra aspirantes a comisionados de la CEAIP, afiliados a partidos

Roxana Rubio Valdez y Sergio Jacobo Gutiérrez subrayaron que dos de los cuatro aspirantes tienen vínculos activos con Morena; sin embargo a ellos sí se les permitió participar

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Roxana Rubio Valdez, del Partido Acción Nacional, y Sergio Jacobo Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, ambos diputados integrantes de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, denunciaron que el proceso de selección del nuevo comisionado de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública está siendo discriminatorio hacia algunos aspirantes.

Ayer, el Congreso del Estado emitió un comunicado donde informaba que 8 de los 12 aspirantes a integrar el órgano de transparencia de Sinaloa estaban afiliados a partidos políticos, y por ende quedarían fuera del proceso de selección.

Los cuatro que continuaron fueron José Ramón Bohón Sosa, Sebastián Landa Román, Alfonso Páez Álvarez y José Alfredo Beltrán Estrada.

Ante ello, el secretario de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, Sergio Jacobo Gutiérrez, y su vocal, Roxana Rubio Valdez, denunciaron un trato discriminatorio hacia esos ocho aspirantes que quedaron fuera, dado que pertenecían a los partidos que ellos representan, y la convocatoria no dejaba en claro que no podían participar ciudadanos afiliados como tal a un partido.

La ley dice que los aspirantes no deben haber sido dirigentes de un comité directivo, ejecutivo o equivalente de un partido político, en el ámbito nacional, estatal o municipal, durante los últimos cinco años inmediatos a la fecha de su designación; así como no tener militancia activa o pública, y notoria en algún partido político.

El priista y la panista argumentaron que la convocatoria nunca habla de no estar afiliado en un partido, sino simplemente no haber ocupado puestos de dirección y no participar activamente en un partido político y por ende, ante esas inconsistencias y el trato discriminatorios hacia esos ocho aspirantes, señalaron que ya no participarían más en el proceso.

"Venimos participando hasta el día de ayer, donde decidimos no participar, ni avalar las decisiones que se están tomando en este sentido, porque consideramos que son contrarias en el sentido de la equidad y en el derecho de la participación ciudadana justamente", señaló Jacobo Gutiérrez.

"Como ustedes saben, se registraron 12 aspirantes para cubrir la vacante, lo que nosotros advertimos es que estos 12 aspirantes por supuesto que tienen méritos, experiencia, capacidades, ellos entregaron la documentación que avalaba su postulación, y el día de ayer se presentó a la comisión una evaluación de los aspirantes", agregó.

El Diputado indicó que ayer les llegó una notificación donde se les informó que quedaban fuera ocho de los 12 aspirantes, todos ellos afiliados al PAN y al PRI, por lo que calificó esta decisión como poco objetiva, porque dos de los aspirantes a comisionado que sí continúan tienen vínculos activos con Morena.

"Déjenme decirles que esta evaluación la hizo el área jurídica del Congreso, y es una evaluación que para nosotros no es objetiva, es una evaluación subjetiva en muchos sentidos, y es una evaluación que no responde al criterio de justicia y al criterio de equidad, es una evaluación totalmente excluyente y discriminatoria en contra de algunos de los aspirantes", manifestó.

"Ellos fueron a verificar en el padrón del INE si algunos de estos aspirantes estaba inscrito en el padrón de un partido, en ningún renglón de la convocatoria dice que para acreditar estos requisitos se tendría que verificar si un aspirante estaba inscrito o no inscrito en el padrón de un partido", detalló.

Roxana Rubio Valdez sostuvo que uno de los aspirantes hace proselitismo activo con Morena, así lo evidencia en redes sociales.

"A mí me llamó mucho la atención que uno militaba en el PRI, lo observaron; militaba en el PAN, lo observaron... en cambio hay una persona que sí lo seleccionaron, y voy a decir el nombre, Alfonso Paez, que si se dan cuenta ustedes en las redes, él está activo en Morena, entonces eso nos llamó mucho la atención", acusó.

Jacobo Gutiérrez dijo también que Sebastián Landa Román es Secretario Técnico de Cecilia Covarrubias González, Diputada de Morena, que preside la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, por lo que también podría haber un conflicto de intereses.

"Están pasando a un compañero que es Secretario Técnico de la comisión y está orgánicamente vinculado con la Presidenta de la comisión, lo que pudiera hacer pensar, y lo subrayo así , como una posibilidad de un conflicto de interés", subrayó.

El priista menciona que si no llegan a acuerdos, el proceso podría pararse en el pleno y no alcanzar las dos terceras partes de los votos que se requieren en el pleno para elegir nuevo comisionado; sin embargo es algo que tendría que negociarse.

"No hay que perder de vista que para la designación del comisionado se requiere una votación calificada del Congreso; es decir, se requiere las dos terceras partes y eso implica que necesariamente tendrá que haber una negociación o un acuerdo en el buen sentido para que este proceso pueda culminar de manera adecuada", matizó.