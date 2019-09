Denzel Washington encabeza la lista para dar vida a Magneto en The New Mutants

Las principales críticas que ha recibido este posible casting señalan que el Magneto original de los cómics es un superviviente del Holocausto judío. Sin embargo, esto no resulta del todo excluyente pues, aunque en menor cantidad, también existen judíos de color

MADRID (SinEmbargo)._ La compra de Fox por parte de Disney abrió la puerta a que los X-Men pudieran compartir al fin universo con los Vengadores. De hecho, ya se especula que The New Mutants, la última película del universo creado por Fox, podría servir de nexo con el Universo Cinematográfico de Marvel.

Aunque todavía todo permanece en el aire, Disney podría estar ya pensando en los nuevos actores que darán vida a icónicos personajes de la saga como Magneto, quien se rumora que sería interpretado ni más ni menos que por Denzel Washington.

Marvel estaría buscando a un actor negro para interpretar al mutante de poderes psíquicos, según afirma We Got This Covered, y el principal candidato sería la estrella de The Equalizer.

Aunque esta información debe de ser tomada con pinzas, parece coherente con otras elecciones de casting hechas en el cine de superhéroes como Zendaya en el papel de MJ de Spider-Man o Catwoman y el Comisario Gordon, que según el periodista Jeff Sneider en su podcast The Sneider Cut podrían ser interpretados por actores afroamericanos o latinos en la próxima película de Batman dirigida por Matt Reeves.

Michael Fasshender como Magneto.

A pesar de todo esto, no hay que perder de vista que cuando el personaje fue creado en 1963 por Stan Lee y Jack Kirby, en realidad se pensó como una metáfora del líder de los derechos civiles Malcolm X, por lo que si se quisiera reformular un nuevo origen para el personaje, esta sería una posible vía por la que los guionistas podrían optar.

Lo que más problemas de continuidad produciría respecto a los cómics es la aparición de los personajes de Bruja Escarlata y Quicksilver, quienes en la historia original son hijos de Magneto y que en el UCM están interpretados por actores caucásicos.

Antes de que los X-Men vuelvan a aparecer en las pantallas, The New Mutants llegarán a las salas el próximo 3 de abril en una película dirigida por Josh Boone y protagonizada por Anya Taylor-Joy, Antonio Banderas y Maisie Williams