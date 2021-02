Desacredita AMLO cifras de la Auditoría Superior sobre su Gobierno

Carlos Álvarez

22/02/2021 | 08:51 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que los datos publicados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre irregularidades en su Gobierno son incorrectos y exagerados.

"Sí exageran, y no solo eso, están mal sus datos, yo tengo otros datos y se van a informar aquí y ojalá lo hagan ellos, los de la Auditoría, porque le están dando mal la información a los ciudadanos", aseguró el mandatario nacional.

"Me gustaría que ellos aclararan sobre ese dato, que esta mal, es exagerado", dijo el político tabasqueño, al rechazar el dato de la ASF respecto al costo real de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM).

"Pues sí exageran y no solo eso, están mal sus datos, yo tengo otros datos [...] Le están dando mal la información a nuestros adversarios, y no deben de prestarse a esas campañas", además de que pidió a dicho organismo que aclare esta situación y no prestarse a campañas mediáticas.

"Exageran, no solo eso están mal sus datos, yo tengo otros datos, y se va a informar aquí. Ojalá y lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación porque le están dando mal la información a nuestros adversarios, yo creo que no deben prestarse a estas campañas", dijo.

La ASF supuestamente encontró irregularidades en proyectos centrales y programas sociales prioritarios del Gobierno encabezado por López Obrador, las cuales fueron entregadas el pasado sábado 20 de febrero a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

El tercer paquete entregado incluyó 871 nuevos informes de las auditorías realizadas que, sumados a los 487 informes individuales proporcionados en octubre de 2020, sumaron en total mil 358. En su revisión, la ASF detectó que en el Gobierno de López Obrador fueron utilizados de forma irregular 67 mil 498 millones de pesos.

En estos informes se reveló, entre otras cosas, que la cancelación del Aeropuerto en Texcoco costó un 232 por ciento más de lo estimado inicialmente por el presente Gobierno federal.

"Si fuese así nos iba a costar el aeropuerto no 300 sino 600 mil millones de pesos el aeropuerto de Texcoco, aún así nos ahorraríamos pues como 300 mil millones con el aeropuerto que estamos construyendo en lo que era la base militar de Santa Lucía", respondió el Presidente.