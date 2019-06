Desairan la marcha anti AMLO en Los Mochis

Cerca de 50 personas responden a la convocatoria para participar en la llamada Marcha del Primer Aniversario del Error Electoral

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Sólo unas 50 personas respondieron a la convocatoria para participar en la llamada “Marcha del Primer Aniversario del Error Electoral”, convocada a nivel nacional por organizaciones como Chalecos México y el Congreso Nacional Ciudadano.

Jaime García Balderrama, integrante de la Célula 3422 del Congreso Nacional Ciudadano en Los Mochis, indicó que desde hace un mes se interpuso una denuncia de juicio político en el Congreso de la Unión contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador, considerando que el actual Gobierno ha cometido muchos errores y no quieren que se repitan las crisis generadas en anteriores administraciones, “sea del partido que sea”.

“Las cosas no están saliendo como debieran. López Obrador ha hecho muchas promesas que no ha cumplido; por ejemplo, la gasolina: él dijo que ya no iba a subir pero no es cierto. Ha quitado muchos apoyos, ha cerrado muchos hospitales, hay gente que no tiene otra posibilidad más que ir al Seguro Social, ¡y donde ya los cerraron qué van a hacer!, hay gente que no tiene dinero para pagar un hospital particular. También está el tema ese de que quieren incluir en los libros de primaria la ideología de género, lo que me parece totalmente incorrecto, porque uno cuando tiene uso pleno de sus facultades mentales pues ya puede decir lo que quiere hacer, pero que te lo estén diciendo desde chiquito, que no sabes ni cómo te llamas... ¡la naturaleza es la naturaleza, y punto!, con respeto a lo que la gente piense. También, cómo se le ocurre regalar el dinero de los mexicanos a otros países, cuando aquí urgen muchas cosas. Y la cuestión de los inmigrantes es una traición; si está viendo que aquí hay mucha necesidad, y anuncia que va a haber trabajo para 40 mil migrantes, pero y la gente de aquí qué onda, ¿dónde la deja?”, externó.

“¡Ah!, pero luego hace su escuela de beisbol; quita muchos apoyos y servicios, y luego hace una escuela de beisbol, entonces, como que hay mucha incongruencia en lo que está pasando, da la impresión de que no sabe lo que está haciendo”, añadió.

García Balderrama señaló que el Presidente López Obrador “siempre le echa la culpa a lo que pasó antes”, y que la “cantaleta” durante su campaña y el inicio de su Gobierno era que iba a acabar con la corrupción, pero criticó que a la fecha no se ha castigado a nadie y que López Obrador hasta anunció que iba a perdonar a los ex presidentes.

Cuestionado sobre la escasa respuesta de la población mochitense a la movilización, dijo que hay quien está de acuerdo con lo que está pasando y quien está en contra, pero hay otros a los que les da miedo salir a manifestarse.

“Estoy seguro que cada vez va a haber más gente, porque incluso algunos que defendían a López Obrador ya se están dando cuenta de que no está haciendo lo que ellos pensaron que iba a hacer”, opinó.

Entre quienes respondieron a la convocatoria para la movilización había integrantes de la organización Somos Familia Mochis y madres de familia ex beneficiarias del programa de Estancias Infantiles, y por ahí andaba también el ex Diputado local Juan Pablo Yamuni.

A final de cuentas, la manifestación se dividió: unas 30 personas, niños incluidos, decidieron marchar bajo el sol de mediodía, pero sólo algunas cuadras; mientras que el resto se quedó en el Parque Carranza mostrando pancartas a los automovilistas.