Desarrolla Ludus Magnus una alternativa para revertir la diabetes

Con el programa de nutrición y ejercicios Renace, los pacientes diabéticos podrán mejorar su salud y hasta dejar sus medicamentos

Leopoldo Medina

Lograr que los que pacientes de Diabetes Mellitus tipo 2 disminuyan o dejen sus medicamento es posible, a través de un programa de nutrición y ejercicio llamado Renace.

Este programa fue creado hace un año por Luis Márquez, entrenador personal y especialista en diversas metodologías para mejorar la salud y el bienestar físico.

Quien es el director general y fundador del Centro de Acondicionamiento Funcional Ludus Magnus diseñó esta alternativa de salud para los clientes que acuden a su gimnasio y que padecen Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2).

“Existen muchos mitos sobre la diabetes, se dice que es hereditaria, y no es así, sin embargo, los factores que sí se heredan y que pueden hacerte más sensible o no a la insulina, tienen que ver con los hábitos que se aprenden desde niño, como comer mal hasta hacerte diabético tú mismo poco a poco”, explicó Márquez.

La diabetes es un padecimiento que afecta a una gran cantidad de la población en México, sobre todo en la fase 1, que es resistencia agravada a la insulina, a tal grado de llegar a necesitar insulina inyectable y medicamentos para poder controlar los niveles de glucosa en el cuerpo.

“Jamás el ser humano va a poder corregir un problema nutricional tomando drogas, el problema de la Diabetes Mellitus es un factor nutricional y de hábitos, no es un factor hereditario, o un factor que puedas dominar con medicamentos, no lo vas a poder dominar si no cambias tus hábitos de origen, que son comer bien y realizar actividad física”, señaló Márquez.

Subrayó que no están ofreciendo con Renace una cura, sino un programa constante y perenne, el cual consiste en modificar los hábitos de alimentación para tener una regresión a la salud, tomando menos medicamentos.

“La idea de dejar de tomar medicamentos siempre va a ser mejor, y creo que ningún médico o especialista se opondría a esto, y eso es lo que hace el programa: lograr que el paciente deje de tomar medicamentos para recuperar su salud”.

¿Cómo funciona?

Explicó que para atender al paciente se integran grupos pequeños y controlados con una supervisión médica.

“El programa va de la mano del médico del paciente, a quien se le pide análisis clínicos generales para supervisar la hemoglobina glucosilada, su glucosa del paciente y el estado de su hígado y riñones”.

También se consideran los medicamentos que está tomando, sus actuales hábitos alimenticios, y en conjunto con su médico, empiezan el protocolo del programa.

“Una vez que se tiene toda la información del paciente, se determinan las porciones de proteína, carbohidratos y grasas para lograr que pueda bajar sus dosis de medicamento, además de diseñar una rutina de ejercicios adecuados para él”.

Aclaró que algunos pacientes, por su estado físico no pueden ingresar a los programas de LM como 22-22, Fiit o Funcional; lo que hacen es llevarlos paso a paso para ir mejorando su condición, aplicando el ejercicio necesario, las veces necesarias para mejorar su sistema cardiovascular venoso periférico y de sensibilidad.

“Con la ayuda del programa Renace el paciente podrá, para toda su vida, sustituir lo que pagaba en medicamentos, para invertir mejor en una nutrición y ejercicios correctos, desarrollando así un nuevo estilo de vida”, aseguró Márquez.

“Los resultados varían de la disposición y disciplina que tiene la gente siguiendo el programa, pero lo cierto es que el protocolo es infalible, es decir, no puedes crear un programa nutricionalmente y físicamente adecuados y no tener resultados”.

Reiteró que su objetivo con este programa es enseñarle a la gente cómo puede obtener un nuevo estilo de vida sin necesidad de estar aplicándose insulina o tomar medicamentos para poder controlar su problema de resistencia o diabetes.

¿Quienes pueden tomar el programa?

El director general de Ludus Magnus comentó que el programa lo puede tomar quien padezca Diabetes Mellitus tipo 2 en cualquier grado.

“Excepto pacientes con insuficiencia renal ya adquirida, ya que este tipo de pacientes son derivados a otro tipo de nutrición que no van con el protocolo del programa”, aclaró.

El programa tiene un año funcionando, y ha sido probado con éxito en muchas personas que hoy disfrutan de una mejor calidad de vida sin la necesidad de tomar medicamentos.

“Hemos atendido a personas en todos los grados de la diabetes, y actualmente ya han tenido una regresión a su salud, que ya no se aplican insulina, y ya no toman metformina, son 11 casos de éxito documentados, de alguna manera hoy dadas de alta en cuanto a los medicamentos por su médico y que siguen controlándose sólo con nutrición y ejercicio”.

Agregó que dentro su programa denominado 22-22, hay un gran número de personas que ya no toman metformina, gracias a la pérdida de peso que han experimentado dentro del programa, mejorando su glicemia con una dieta de carbohidratos controlados.

“Los 11 casos son personas que ya vivieron coma diabético, que se aplicaban 100 unidades de insulina, pacientes con neuropatías, y que hoy han venido mejorando cada vez más su salud, hasta el grado de consumir pocos medicamentos o administrarse muy poca insulina bajando de 100 hasta 2 unidades de insulina”, confirmó.

Estos resultados, aclaró, dependen de cuánto tiempo ha padecido la diabetes, en qué grado está su resistencia a la insulina, pero lo que sí es un hecho es que en todos hay una mejora inmediata, que se puede apreciar desde la segunda semana.

“Renace no es un programa con un proceso mágico ni automático, requiere de mucho esfuerzo, dedicación y disciplina del paciente”, recalcó.

“Este trabajo va indiscutiblemente de la mano del médico, porque son ellos lo que administran y supervisan las dosis de su medicamento, nosotros lo que hacemos es encargarnos de su nutrición y entrenamiento”.

Para Luis Márquez tener la posibilidad de ayudar a personas que se sentían sin alternativas en su salud, es un motivo de satisfacción.

“Es muy satisfactorio ayudar a personas que no tenían otra opción para mejorar su salud, a través de Renace han encontrado la forma de revertir su condición”.

