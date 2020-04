Descarta Gobierno de Sinaloa solicitar prÃ©stamo por la pandemia del Covid-19

Descarta Gobierno de Sinaloa solicitar préstamo por la pandemia del Covid-19

El Secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Luis Alberto de la Vega Armenta, afirmó que el Gobierno del Estado no solicitará préstamos ante la contingencia, ni contempla el recorte de personal

Karen Bravo

CULIACÁN._ El Secretario de Administración y Finanzas Luis Alberto de la Vega Armenta anunció que el Gobierno del Estado no contempla solicitar ningún préstamo ante la contingencia por Covid-19.

Detalló que actualmente hay un déficit de 150 millones de pesos en la recaudación a raíz de la emergencia sanitaria.

“Hasta ahorita, la intención del Gobierno del Estado es no generar ningún crédito a largo plazo, pues mientras no tengamos la necesidad de pedirlo, mientras no exista la certeza de una caída fuerte de ingresos, no hay necesidad de pedir un crédito”, aclaró.

De la Vega Armenta informó que el Estado registra una caída en los ingresos propios, de alrededor de 150 millones de pesos, compuestos por 135 millones correspondientes a trámites vehiculares y los otros 15 millones en impuestos, lo cual implicó un ajuste en el gasto por el equivalente a ese déficit.

“Solamente pensaríamos en ese escenario de pedir un crédito a largo, si las finanzas públicas federales tuvieran un caída importante; si eso no se da, nosotros seguiríamos en el esquema de no endeudamiento”, reiteró.

El Secretario de Administración y Finanzas explicó que hasta el momento no existe necesidad de contratar un crédito, debido a la eficiencia implementada en el gasto operativo, con mucha disciplina que ha permitido un esquema de finanzas sanas.

De la Vega Armenta descartó también que haya despidos de personal o que esté en riesgo el aguinaldo de los trabajadores del Estado.