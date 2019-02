Deserción escolar en secundaria y preparatoria es de los principales desafíos: Mejía López

Sheila Arias

El secretario de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, reconoció que la deserción escolar en secundaria y preparatoria es uno de los principales desafíos, pues de cada 100 alumnos que inicia primaria apenas la mitad llega hasta preparatoria.

Los otros retos, dijo, son la transparencia y encausar los procesos educativos desde preescolar y educación inicial. Sin embargo, en un contexto de pocos recursos, pues el 93 por ciento del presupuesto, este año de 24 mil millones de pesos, está etiquetado para nómina.

“De los desafíos yo creo que uno de los principales es mezclar a conciencia de que primero de primaria es muy tarde, y hay que empezar desde preescolar y educación inicial porque ahí se empiezan a abrir las brechas sociales; segundo que nuestros jóvenes aprendan y cómo los acompañas para que los jóvenes que están en tercero de secundaria, que es donde están principalmente el hoyo, con posibles causas de deserción, puedas acompañar en este proceso y se sientan confiados en sí mismos, siempre habrá un tema que nos ocupa que es el tema de la deserción en los jóvenes de preparatoria. Y un cuarto y anunciarlo es la transparencia”, agregó.

Mejía López encabezó ayer en Mazatlán la instalación del Consejo de Participación Ciudadana para los temas educativos, donde aseguró, es un reto integrar a los padres, pero los que ya participan son constantes.

El mapa de Sinaloa, agregó, otro tema sobre la mesa necesario atender es la deserción.

“De cada 100 niños que están entrando a primero de primaria cuando pasan a preparatoria son 56 tenemos un tema, no diría que el joven deserta, sino que no le estamos poniendo atención específica a la necesidad que el joven está teniendo, una de esas es la socioeconómica, pero no es la única, hay distintas necesidades”, comentó.

El titular de la SEPyC declaró que, para él, la reforma educativa no es el punto toral, para él es un proceso de transformación desde las aulas que con Ley o sin Ley existe y hay que mejorarla.

En Sinaloa, dijo, existen 5 mil 800 escuelas, y en todas hay que atender necesidades.

Aseguró que el presupuesto para este año es de 24 mil millones de pesos, diez veces más de lo que recibe un Gobierno municipal como Mazatlán, por ejemplo, pero más del 90 por ciento del recurso se va al pago de maestros.

Así expuso la insuficiencia de recursos.

