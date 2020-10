Designará Alianza Juntos Haremos Historia por encuestas candidaturas en Sinaloa y el país: Fernández Noroña

Durante si visita a Mazatlán, el Diputado federal dice que dicha alianza ganará en la entidad y mantendrá mayoría en la Cámara de Diputados

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ La Alianza Juntos Haremos Historia designará por encuestas las candidaturas en Sinaloa y en el país y ganará la gubernatura en esta entidad, además mantendrá la mayoría en la Cámara de Diputados, manifestó el Diputado federal por el Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña.

“2021 es una fecha muy importante, se va a renovar la totalidad de la Cámara de Diputados y yo no tengo duda que la Coalición Juntos Haremos Historia mantendrá la mayoría, vamos como aquí se expresó Morena, PT, Verde, PT-Morena-Verde”, añadió Fernández Noroña este sábado por la mañana en conferencia de prensa.

En dicha conferencia que es parte del informe legislativo del también Diputado federal por Sinaloa, Mario Osuna, en la que también estuvo el Diputado federal Fernando García y el dirigente del PT en Sinaloa, Leonardo Alcántara Martínez, Fernández Noroña agregó que el Partido Verde Ecologista de México no estuvo en dicha alianza en el 2018 pero ha acompañado en todo el proceso legislativo.

“Su amor es sincero, va ha estar con nosotros mientras estemos en el Gobierno, cuando dejemos de estar en el Gobierno ya no va a estar con nosotros, pero yo creo que vamos a estar un largo rato de tiempo en el Gobierno, entonces estará ahí trabajando en esta construcción de una mayoría que permita al Gobierno en segundo trienio mantener toda la línea que se ha venido desarrollando”, continuó.

Se está apoyando la posición de que la consulta sobre el juicio a los ex presidentes de la República se haga el día de la elección en el 2021 y no hasta agosto, continuó, son elecciones de 15 gubernaturas donde Sinaloa debe ser ya para el pueblo de Sinaloa ya sea un hombre o una mujer, una mujer o un hombre surgido de este movimiento que represente el anhelo de cambio del pueblo sinaloense y se acaben los gobiernos priistas en esta entidad.

Hay un importante Congreso estatal y presidencias municipales, se celebra que el Diputado Mario Delgado haya llegado a la presidencia del Movimiento de Regeneración Nacional pues es un compañero con quien se ha trabajado mucho y es un hombre con vocación unitaria y tiene claro la importancia de la conciliación primero de Morena y luego con el movimiento, por lo que las cosas irán avanzando de manera positiva.

Reiteró que lo que quiere en este movimiento es ganar la mayoría en el 2021, eso es clave.

“Es clave, la Cámara tiene la atribución exclusiva del Presupuesto, el PRI y el PAN ya se afilan las uñas para tomar el control de la Cámara porque si lo toman echan atrás los megaproyectos que son motores de desarrollo económico muy importantes como el Aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, el Tren Maya, el Transístmico, la Refinería Dos Bocas, que no sólo es que dejemos importar gasolina sino que le apostemos a la petroquímica que es una palanca de desarrollo en el mundo”, recalcó Fernández Noroña.

“Entonces ganar la mayoría es fundamental para seguir apoyando al ciudadano Presidente (de la República), para seguir consolidando el movimiento, el PT desde un principio planteó por ejemplo darle marcha atrás a la subcontratación porque los empleadores no reconocen su relación laboral, no hay antigüedad, no hay aguinaldo, no hay seguridad social, no hay pensión, vacaciones, no hay nada”.

Subrayó que el año pasado en la Reforma Laboral se estuvo a punto de votar en contra, no porque no se estuviera a favor, sino para que se incluyera desaparecer la subcontratación y se quedó que en septiembre pasado se iba a tocar dicho tema y no se hizo y se volvió a plantear.

Fernánder Noroña reiteró que en este segundo trienio se necesita mayoría no sólo por el Presupuesto, por lo que primero se va por mantener la mayoría de la Cámara de Diputados en el 2021 y que en el 2022 no gane la revocación del mandato para que no se acabe ahí el mandato del Presidente de la República.

Tras manifestar que sería para él un honor ocupar el lugar que ocupa actualmente el Presidente de la República al término de su mandato, expresó que en el 2021 en Sinaloa y en el país se van a presentar las propuestas de cada partido integrante de la coalición y por medio de encuestas se designará a los candidatos incluyendo a la gubernatura.

“Vamos a ir unidos, es público que nuestro compañero Leobardo (Alcántara) alza la mano, que tiene interés, que está haciendo un trabajo importante (en busca de la candidatura a la gubernatura de Sinaloa), también el Diputado federal Fernando García, los compañeros de Morena traen también varios y varias”, reiteró el Diputado federal.

“Entonces yo creo que lo vamos a resolver como se han resuelto las cosas, con una encuesta, quien esté mejor posicionado ese será nuestro abanderado, para nosotros está claro que debemos ir en unidad en las 15 gubernaturas, Sinaloa no es la excepción, vamos a ganar aquí, yo no tengo duda y ese paso será fundamental y nos vamos a tratar con respeto los partidos”.

Precisó que Morena tendrá que llegar con una propuesta, el PT otra y el PVEM quizá haga propuesta o no y se resolverá lo correspondiente a las candidaturas por medio de encuestas y se irá en unidad.