Desmiente Conagua que haya ecocidio en Río Fuerte

Moreno León negó además que se esté afectando a la mariposa cuatro espejos, señalando que aunque sí es de la región, no habita la zona del río.

Carlos Bojórquez

AHOME._ Autoridades de la Comisión Nacional del Agua se reunieron con habitantes de San Miguel Zapotitlán y ambientalistas la tarde de este lunes, para desmentir que se esté llevando a cabo un ecocidio en el Río Fuerte.

Roberto Moreno León, Maestro en Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable contratado por Conagua, consideró que 'se ha tratado de mediatizar un poquito' el tema, 'tal vez por desconocimiento' del proyecto, aunque se contradijo al asegurar que sí se socializó.

"No se pone una máquina adentro del río si no hay un permiso, si no están los estudios ambientales previos, que se hicieron meses atrás, el cual fue aprobado y hay un resolutivo, que se hizo con muchas condicionantes", comentó.

El especialista, que también preside la Asociación Riparia Sinaloense, dijo que el proyecto contempla la reubicación de los ejemplares jóvenes de flora, pero también una reforestación, y por cada árbol que sea derribado, se plantarán tres, con ejemplares de higueras, guamuchiles, ceibas, guanacastes y álamos.

"El río ahorita puede ser un basurero para el población, pero ya van a pensarla dos veces para echar la basura al río, porque les va a quedar limpiecito, y al cabo de un año o dos ya van a tener álamos con sombra", expresó.

Cabe mencionar, que según los denunciantes del supuesto ecocidio, se han derribado más de 200 árboles en un área de 3.7 kilómetros, del puente de la carretera Internacional México 15 al cerro Juricahui.

Moreno León negó además que se esté afectando a la mariposa cuatro espejos, señalando que aunque sí es de la región, no habita la zona del río.

"Todo proyecto causa un impacto, pero éste no es significativo, porque no hay especies a la que digas: le van a pegar en la torre", sentenció.

Asimismo, expuso que el proyecto está justificado desde el 2008, tras las afectaciones por el paso de la depresión tropical Lowell, pero hasta ahora se bajaron los recursos para ejecutarlo.

Marcos Alberto Ocampo Quintero, jefe de Proyectos de la Conagua organismo de Cuenca Pacífico Norte, indicó que se están invirtiendo alrededor de 350 millones de pesos, del Fondo de Desastres Nacionales, para limpieza, desazolve y formación de bordos, en cuatro tramos del Río Fuerte: Las Grullas, San José, Cohuibampo y San Miguel Zapotitlán.

"Estos programas son para proteger la vida de las personas", apuntó.

El funcionario señaló que en el tramo de San Miguel se está ampliando a 110 metros el ancho de la plantilla, sobre el margen derecho del río, pues ahorita tiene un cauce para 400 mil metros cúbicos por segundo, y se incrementará al doble.

Cuestionado sobre el destino de los recursos naturales extraídos, aseguró que se está cumpliendo el protocolo de ley.

"Para el material, producto de la excavación, tenemos un campo de tiro específico. Se han escuchado versiones de que se van a tirar a otra parte, y eso es totalmente falso", dijo.

ES UNA RESPUESTA INOPORTUNA YA: AMBIENTALISTA

Franco Leonel Souza Echave, habitante de San Miguel Zapotitlán y presidente de la asociación civil SM Ecopark, calificó como inoportuna la respuesta por parte de Conagua, al considerar que el daño ya está hecho.

"Es una respuesta vacía, diría yo, inoportuna ya. Vienen y nos socializan el proyecto ya que el trabajo está a medio camino, y hay todavía incertidumbre por parte de los habitantes", comentó.

"El trabajo que se tiene planteado son cien metros de largo por cuatro de profundidad, y eso va a tener una afectación a la flora y a la fauna que se encuentra en el río, y sobre todo, el paisaje natural que tenemos va a desaparecer completamente", agregó.

Sobre el compromiso que hace Conagua de reforestar el área, dijo que es un remedio a largo plazo para un ecocidio que sí se está llevando a cabo.

"La reforestación es triste por el lado ambiental, ya que van a talar los árboles que tienen cuarenta o cincuenta años, y para volver a ver árboles con la misma edad, pues que me lo garanticen de vida. Ese no es el costo que queremos pagar", sentenció.