Despiden a Maca Carriedo de Intrusos por revelar discriminaciÃ³n de Aurora Valle

Despiden a Maca Carriedo de Intrusos por revelar discriminación de Aurora Valle

La conductora había decidido no revelar el nombre de su compañera porque no buscaba señalar a una persona, sino un problema; hasta que todo se descontroló y salió a la luz el nombre de su agresora

Noroeste / Redacción

22/09/2018 | 09:54 AM

MÉXICO._ Hace unos días la conductora de televisión Maca Carriedo reveló a través de un video en sus redes sociales que fue víctima de homofobia por parte de una compañera de trabajo, quien le "dijo que era desagradable que le coqueteara a un hombre porque parecían dos ‘güeyes' coqueteándose", confesó.

Tras su declaración, la conductora de Hoy afirmó que no revelaría el nombre de su compañera.

"Lo importante no es quién me lo dijo, porque a diferencia de esa persona, yo no busco señalar a alguien, busco señalar un problema", dijo.

Sin embargo, el periodista de espectáculos Hugo Maldonado reveló el nombre de la persona que discriminó a Maca.

El comunicador afirmó que Aurora Valle, quien comparte créditos con la joven en Intrusos, fue quien hizo dichos comentarios.

Al parecer, las cosas se salieron de control pues, según el propio René Franco, la productora Carmen Armendáriz despidió a Maca de la emisión de espectáculos.

De acuerdo con René, Maca tuvo una conversación con Armendáriz y terminaron su relación laboral porque no le pareció que no hubiera represalias contra Aurora.

Por su parte, afirmó Franco, la productora reprochó a Carriedo no haber hablado el problema con ella y sí en La Saga y Hoy, difundió vanguardia.com.

"Como la producción no hizo nada para reprender a Aurora Valle, y Maca no está de acuerdo con eso y la producción no está de acuerdo con que Maca haya revelado eso (la discriminación que sufrió) a otra parte; entonces Maca está fuera de Intrusos", dijo Franco.

'POR ESO LOS JÓVENES SE SUICIDAN'

Ante sus compañero de Hoy, Maca Carriedo dijo que cuando algo es tan personal vale la pena compartirlo, y de ello se dio cuenta cuando compartió que fue víctima de homofobia que no es su historia, es la de mucha gente.

"Quizá a un chavito le pasa eso, por eso hay suicidios. Los jóvenes homosexuales se suicidan no por ser homosexuales, sino por miedo al rechazo y hay que hablarlo", expuso.

Maca recibió el apoyo de Andrea Legarreta, Martha Figueroa, Galilea Montijo, entre otros conductores.