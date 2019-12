DespuÃ©s de tres aÃ±os, CafÃ© Tacvba vuelve a tocar â€˜La Ingrataâ€™, pero en una nueva versiÃ³n feminista

Después de tres años, Café Tacvba vuelve a tocar ‘La Ingrata’, pero en una nueva versión feminista

La banda había dejado de tocar ‘La Ingrata’ porque hace referencia a la muerte de una mujer y a ejercer violencia física y psicológica contra ella. La última vez que la tocaron fue en el 2017

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- La banda mexicana Café Tacvba cantó por primera vez en casi tres años el tema “La Ingrata“, el cual había dejado de tocar porque violenta a la mujer.

La canción tuvo modificaciones en la letra y estuvo acompañada de la invitada especial, colombiana Andrea Echeverri, vocalista de Aterciopelados.

“No la cantaban hace rato porque se les fue la mano un poquito, pero tenía amor, estaba súper linda… Entonces me invitaron estos chicos para hacer una versión feminista”, le comentó al público Echeverri.

Al iniciar la canción la letra era igual y el público la coreaba, sin embargo en la parte de la intérprete colombiana todo cambió.

“Ingrato, no me importa si me quieres, me vale madre si me dejas, a mandarte a la ching…, ingrato, porque soy independiente, porque no te necesito, no soy tu media costilla, es respeto lo que exijo, como madre yo reclamo, ni una más es lo que pido, ningún macho abusivo violará a una chava”, es la nueva estrofa.

“La Ingrata” fue el tema con el que cerraron el concierto, la canción es del disco “Re” y hace referencia a la muerte de una mujer y a la violencia contra ella.

Andrea Echeverri adaptó la letra de Ingrata de Café Tacvba para su show por sus 30 años. Ellos habían dejado de tocarla hace años por machista y violenta, pero con esta nueva letra da para que la canten de nuevo 🥰 @cafetacvba pic.twitter.com/OHqkxKkq2p — Romina Zanellato 💚 (@romizanellato) 8 de diciembre de 2019

Café Tacvba ofreció un concierto en el Foro Sol para celebrar sus 30 años de trayectoria musical frente a más de 60 mil personas.