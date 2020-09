Detecta Canaco Culiacán clausuras a negocios por incumplir protocolos sanitarios

Diego Castro Blanco, presidente de la Cámara, informa que los cierres han sido esporádicos y que se han realizado siguiendo criterios para priorizar la salud de los ciudadanos

Belem Angulo

01/09/2020 | 12:36 AM

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo de Culiacán ha ubicado situaciones de clausura a negocios por el Gobierno municipal debido a que no acatan los protocolos sanitarios ante el coronavirus establecidos por autoridades de salud.

"Muy esporádicamente se pueden detectar negocios que han cerrado porque hayan ido a hacerles las indicaciones y han continuado con la falta de prevención a la salud, pero han sido muy escasos", informó Diego Castro Blanco

Señaló que estos cierres se han realizado siguiendo criterios para priorizar la salud de los ciudadanos del municipio.

"La autoridad de salud, Coepriss (Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa), y Protección Civil se han dado a la tarea de contribuir para que esto (las clausuras) no ocurra. Han tenido sensibilidad y criterios, y han apoyado con aquellos establecimientos que no han tenido el cuidado debido", explicó.

Durante la sesión de Cabildo Abierto del lunes, el Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, reiteró que los negocios que no obedezcan las medidas sanitarias durante la pandemia serán clausurados, esto por instrucciones del Gobierno Federal en relación con el semáforo epidemiológico que actualmente ubica a Sinaloa en color naranja.

“Las medidas implementadas en comercios, bancos, calles, yo creo con todo respeto que si no hacen caso en general en Culiacán, se va tener que volver al tema anterior (clausurar), no porque yo lo diga, sino porque lo pida la autoridad federal, no quisiera llegar a eso", dijo.

Esta disposición ya fue informada a los comercios antes de la reactivación de cada uno de los giros, y prioriza la salud de la ciudadanía, señaló Castro Blanco.

"Fuimos muy reiterativos con todos los giros cuando fueron reaperturando, en que sí era muy importante la observancia de los protocolos, cuidar la salud de las personas siguiendo los protocolos sobre todo el uso del cubrebocas, el hecho de la sana distancia", dijo.

"Aquellos locales que hagan caso omiso o que no estén observando eso, pues ya están en el entendido de que pueden llegar las autoridades de salud y les amonesten o les cierren".

Agregó que el mantener abiertos los comercios descansa en el trabajo coordinado de los diferentes sectores económicos.

"Ojalá que no lleguemos a volver a cerrar la economía, por eso es una responsabilidad compartida entre Gobierno, empresarios y la ciudadanía", consideró.

"Tenemos que cuidarnos, que haya una cultura de autoprotección y todos cuidarnos para que no tengan que cerrarnos los negocios".