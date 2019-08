Nivel Superior

Detecta UAS 20 fichas falsas para Medicina; se interpondrán denuncias ante Fiscalía

El Rector de la UAS indicó que fueron muchos los padres que con documentación falsa alegaron que sus hijos tenían su derecho de ingresar a la Casa Rosalina

Antonio Olazábal

CULIACÁN.- La Universidad Autónoma de Sinaloa detectó 20 fichas falsas de alumnos que buscaban ingresar a la Facultad de Medicina, afirmó Juan Eulogio Guerra liera.

El Rector de la UAS indicó que fueron muchos los padres que con documentación falsa alegaron que sus hijos tenían su derecho de ingresar a la Casa Rosalina, sin embargo Guerra Liera les explicó que la ficha, así como la documentación que llevaban eran falsas, y derivado de ello interpondrán las denuncias correspondientes a la Fiscalía General del Estado.

"Aquí hemos encontrado que al margen de la lista, que dio fe un notario, que avaló la comisión institucional de Admisión, tenemos la noticia hasta ahora, que se liberaron por otros medios más de 20 fichas de medicina, se nos han acercado algunos padres con esos documentos, ya se les explicó que no son válidos, que son falsos, que la institución no puede asumirlos como tal e ingresar a sus hijos, y mala comparación, pero es como si a ustedes les dan un cheque falso de un banco y van y alegan y quieren que se los fereen (sic), sobre todo llamándose víctimas de haber recibido un cheque en blanco", ejemplificó.

"Ya hablamos con el Fiscal, el día de hoy interpondremos la demanda a la Fiscalía, y en esos casos, no hay que pagar, ni hay que a través de un documento que no es institucional querer ingresar a una escuela donde lo principal, todas las carreras lo exigen, la ética y la moral nos van a poner a tratar con la salud de un semejante", detalló.

Guerra Liera manifestó que ya se han comunicado con padres de familia para pedirles que no paguen dinero para que sus hijos ingresen a Medicina, la única manera en la que lo pueden hacer hoy en día es mediante el grupo A, mismo que tendrá un total de casi mil alumnos.

"Aquí hemos hecho el llamado a los padres de familia, que no den dinero, que no pongan en riesgo su precaria economía intentando garantizar un espacio para sus hijos pagando 20, 30 hasta 50 mil pesos sino es que más", mencionó.

"A estos casos les hemos abierto la oportunidad, si hicieron su trámite de ingresar al grupo A, no les cerramos las puertas, pero no pueden esgrimir que se violentan sus derechos, a querer hacer válido un documento que no es legal, porque entonces estaremos violentando los derechos de cerca de mil jóvenes que van al grupo A, esperanzados una vez que cursen ese semestre, que en base a su esfuerzo puedan ingresar de manera regular a estudiar medicina", añadió.